Uruguay: políticos con más anécdotas que leyes aprobadas

Frases, ocurrencias y situaciones que hicieron historia en la política uruguaya, recordando a personajes que dejaron huella más allá de sus gestiones.

La política uruguaya está repleta de personajes pintorescos que, además de dejar huella por sus gestiones, se ganaron un lugar en el imaginario popular por sus anécdotas, frases y situaciones insólitas dignas de una página de humor.

También han quedado frases, como las de aquel edil: “y lo digo sin alucinaciones personales”.

Contaba Juan Carlos Silveira, el “Petiso Silveira” de Nueva Era FM que con sus equipos de “Amplia”, le tocaba hacer muchos actos políticos y también fue mucho tiempo quien brindaba con sus equipos de sonidos a las sesiones de la Junta Departamental.

Contó que una vez un candidato realizaba un acto en Salto Nuevo y en su promoción decía “al final habrá asado”. No era un político de multitudes, pero esa noche el local estaba lleno algunos con cuchillo a la cintura otros hasta con platos y cubiertos en bolsitos.

Silveira que hacia su trabajo notaba que no había movimientos de parrilla en el lugar, pero, pensó, que lo estarían haciendo en otro lado y cuando terminaba el acto aparecía y se compartía. El acto llegó a su final, la gente daba vuelta nerviosa, Silveira también lo estaba y pasado varios minutos encaró al político y le preguntó por el asado, a lo que muy suelto de cuerpo el político, dijo: “Nooo, se entendió mal la invitación, era “al final abrazados”, y gritando dijo “haber gente, vengan para la foto!”.

Ese mismo político, en otra campaña electoral se llevó varias camisas de una tienda “para probarse”. Con esas camisas salió en varias fotos promocionando su candidatura y en algún que otro spot, de los primeros en filmarse en nuestro medio..Al otro día fue y devolvió las camisas “porque le quedaban chicas”

Y la trilogía de este eterno candidato, es que una vez pidió trabajo en la Binacional…Dicen que se sentaba en una silla y se levantaba solo para ir al baño o para hacerse un café o comer algo…

Un día un Ingeniero requirió su presencia y le dio ordenes para un trabajo que era para todo el día. Nuestro personaje respondió, “mire, yo pedí trabajo, no trabajar, así que busque otro”…

Nano Pérez (Cerro Largo)

Fue intendente durante más de 15 años. De pocas palabras y mucha astucia, tenía un estilo campechano e inconfundible. Tenía fama de mujeriego, de trago largo y de trasnochador, pero, la gente lo votaba, y lo quería, claro.

Durante una visita oficial, una delegación extranjera llegó a Melo y preguntó por el intendente. Nano, que estaba tomando mate en la plaza, les respondió sin levantarse:

—El intendente soy yo, pero si vinieron por asfalto, esperen sentados…

Y siguió cebando como si nada.

Otra del Nano, un día había un gran acto de los blanco en Melo.Le tocó hablar al Nano y empezó a darle duro y parejo al Directorio del Partido. El Nano no aflojaba en su discurso, fue cuando Luis Alberto de Herrera le tiraba el saco en señal de que terminara de hablar del Directorio, que hablara de otra cosa, entonces dijo: “Y sepa el Directorio que por más que Herrera me tire el saco, no me voy a callar”.

En otra ocasión, ante rumores de golpe, organizó una “resistencia” con remingtons viejos y marchó sobre Melo… terminó siendo un bochinche político que regocijó al pueblo.

Adauto Puñales (Rocha)

Intendente con fama de duro y folclórico, llegó a decir que: «Rocha no necesita computadora, con el fichero alcanza».

En plena época de modernización de trámites, un periodista le preguntó cuándo informatizarían la Intendencia. Adauto contestó:

—¿Y pa’ qué? Si yo me sé los padrones de memoria y los funcionarios también…

Adauto fue dos veces intendente de Rocha. Una de sus declaraciones más perdurable fue cuando dijo: «El comunismo es como un pulpo que nos atrapa con sus testículos», No menos memorable fue la pronunciada con gran entusiasmo durante la reapertura democrática: «Vamos a trabajar las 24 horas del día, y si es necesario también en la noche».

Alma Do Santo (Artigas)

Un personaje singular desde el nombre. Legislador por Artigas, se hizo famoso por su forma de hablar mezcla de portugués y español, y su inconfundible tono fronterizo. Una vez en el Parlamento, mientras se discutía una ley técnica, pidió la palabra y arrancó su discurso diciendo:

—Yo no entendí nada, pero me parece muy interesante lo que no entendí…

Dicen que cada vez que cobraba en el Parlamento a la sesión siguiente llevaba, ticholos y garotos para repartir, “para endulzar las discusiones” decia…

Bernardo Pozzolo (Soriano)

Senador y diputado de pocas palabras, pero célebre por su lentitud para votar. En una sesión clave, se quedó dormido antes de emitir su voto. Cuando el presidente de la Cámara lo llamó para votar, no respondía. Un colega le dio un codazo. Despertó y dijo:

—¿Estamos a favor o en contra?

—A favor.

—Entonces estoy despierto, pero no de acuerdo…

Y votó en contra.

“El Negro” era muy de darle al trago, cuando visitaba boliches tomaba vino, en el Parlamento siempre tenía un vaso de whisky a mano en su escritorio, así que se levantaba para ir al baño pero encaraba para donde estaba el te con hielo. Cuentan que muchas veces sus secretarios lo ponían dormido o con demasiado alcohol al omnibus interdepartamental con rumbo a Mercedes…Cuando llegaba a la reina del Hum costaba despertarlo…

En dictadura fue preso porque dijo en un acto del Partido Colorado, “estos bribones del gobierno”.

LUIS ALBERTO LACALLE HERRERA

Más allá de su rol como presidente, tenía sentido del humor seco.

Cuando alguien le preguntó si había sufrido mucho en campaña, respondió:

—Sufro más cuando Nacional pierde…

Un político futbolero si los hay.

Cuentan que una vez que le habían regalado un tordillo de carrera, le preguntaron cómo se iba a llamar.

– “Caballito blanco”

– Por el Partido Nacional?

– No, por el whisky.

JORGE BATLLE

Batlle era un personaje de Woody Allen con acento montevideano. En plena crisis del 2002, dijo que los argentinos eran “una manga de ladrones del primero al último”. Cuando lo grabaron criticando al FMI, dijo: “Me sacan de acá con las dos piernas para adelante, pero yo no.

entrego el Uruguay”. En el traspaso de mando a Tabaré Vázquez, se equivocó al ponerle la banda presidencial. “Espero que no se equivoque como yo”, le dijo. Y todos rieron…

Quedaron afuera la mitad de las anécdotas y frases de políticos, otra vez será.