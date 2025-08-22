Uruguay logró medallas en karate y canotaje en la jornada 12 de Asunción 2025

Tomás Dotta conquistó la plata en karate y Emilia Milich el bronce en canotaje, en una jornada de intensa participación celeste en los Panamericanos Juniors de Asunción 2025.
Jornada 12 para Uruguay en los Panamericanos Juniors
Este 21 de agosto, la delegación uruguaya vivió una intensa jornada en los Juegos Panamericanos Juniors de Asunción 2025, con participación en diversas disciplinas y dos nuevas medallas para la Agenda Celeste.
Plata en karate para Tomás Dotta
El fernandino Tomás Dota se quedó con la medalla de plata en karate. En el grupo B superó al boliviano Sebastián Becerra (6-2) y al canadiense Luis Félix de Champs (3-1). En semifinales venció al estadounidense Christian Tanecki (3-2), pero en la final cayó ante el brasileño por 8-0.
Bronce en canotaje para Emilia Milich
En el K-1 500 femenino, la salteña Emilia Milich alcanzó el podio tras finalizar segunda en la clasificación y tercera en la final con un tiempo de 2:03.25, sumando el bronce para Uruguay.
Tras la carrera, Milic expresó:
Con dos medallas de bronce ya en su cuenta personal, la canoísta valoró la experiencia:
La voz de Felipe Agüero
También en canotaje, Felipe Agüero tuvo acción en el K-4. Pese a no lograr medalla, destacó la importancia de la experiencia:
Sobre su balance personal, Agüero señaló:
El salteño también agradeció el apoyo recibido:
Handball, patín y atletismo
En handball masculino, Uruguay perdió por penales (4-3) frente a México luego de empatar 23-23 en el tiempo regular. Ahora disputará el séptimo puesto ante Chile.
En patín artístico, Zaira González se presentó en el programa libre femenino, finalizando sexta con 43,57 puntos.
En el atletismo, el salteño Agustín Lima fue noveno en los 10.000 metros (32:47.7), mientras que el canario Gonzalo Gervasín finalizó octavo en los 1500 metros (3:50.82).
Golf femenino
En el golf, Carolina Maylo cerró la jornada en el tercer puesto con +3, compartiendo posición con representantes de Puerto Rico, Paraguay, Jamaica y Guatemala. Por su parte, María Paz Márquez culminó en el puesto 19 con +12.
Lo que viene para los celestes
La agenda de mañana incluye definiciones en canotaje (K-4 femenino y masculino, además del K-2 mixto con Pereira y Milich), natación artística, la continuación del patín artístico con Zaira González, la presentación de Bruno Aifasoro en karate y más acción en el golf. También se espera información de la gimnasia artística, donde compiten jóvenes promesas uruguayas.
Medallero general – Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 (al 22 de agosto)
|Posición
|País
|Oro
|Plata
|Bronce
|Total
|1
|Brasil
|63
|39
|48
|150
|2
|Estados Unidos
|42
|35
|40
|117
|3
|Colombia
|38
|25
|36
|99
|4
|México
|24
|43
|42
|109
|5
|Argentina
|21
|35
|23
|79
|6
|Chile
|18
|16
|22
|56
|7
|Canadá
|15
|16
|21
|52
|8
|Cuba
|14
|8
|12
|34
|9
|Venezuela
|10
|11
|17
|38
|10
|Ecuador
|6
|11
|13
|30
|11
|Puerto Rico
|5
|6
|8
|19
|12
|Guatemala
|5
|3
|2
|10
|13
|Paraguay
|3
|4
|12
|19
|14
|Jamaica
|3
|2
|4
|9
|15
|Perú
|2
|3
|14
|19
|16
|Uruguay
|1
|5
|5
|11
|17
|Trinidad y Tobago
|1
|2
|8
|11
|18
|Rep. Dominicana
|1
|2
|3
|6
|19
|Islas Vírgenes de los Estados Unidos
|1
|2
|0
|3
|20
|Bahamas
|1
|1
|2
|4
|20
|Bolivia
|1
|1
|2
|4
|20
|Panamá
|1
|1
|2
|4
|23
|Aruba
|1
|1
|0
|2
|24
|Islas Caimán
|1
|0
|1
|2
|25
|Dominica
|1
|0
|0
|1
|25
|Haití
|1
|0
|0
|1
|27
|Bermudas
|0
|2
|1
|3
|27
|El Salvador
|0
|2
|1
|3
|29
|Islas Vírgenes Británicas
|0
|1
|1
|2
|30
|Barbados
|0
|1
|0
|1
|31
|Guyana
|0
|0
|3
|3
|32
|Nicaragua
|0
|0
|2
|2
|33
|Costa Rica
|0
|0
|1
|1