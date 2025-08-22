Uruguay logró medallas en karate y canotaje en la jornada 12 de Asunción 2025

- espacio publicitario -

Tomás Dotta conquistó la plata en karate y Emilia Milich el bronce en canotaje, en una jornada de intensa participación celeste en los Panamericanos Juniors de Asunción 2025.

Jornada 12 para Uruguay en los Panamericanos Juniors

Este 21 de agosto, la delegación uruguaya vivió una intensa jornada en los Juegos Panamericanos Juniors de Asunción 2025, con participación en diversas disciplinas y dos nuevas medallas para la Agenda Celeste.

Plata en karate para Tomás Dotta

El fernandino Tomás Dota se quedó con la medalla de plata en karate. En el grupo B superó al boliviano Sebastián Becerra (6-2) y al canadiense Luis Félix de Champs (3-1). En semifinales venció al estadounidense Christian Tanecki (3-2), pero en la final cayó ante el brasileño por 8-0.

- espacio publicitario -

Bronce en canotaje para Emilia Milich

En el K-1 500 femenino, la salteña Emilia Milich alcanzó el podio tras finalizar segunda en la clasificación y tercera en la final con un tiempo de 2:03.25, sumando el bronce para Uruguay.

Tras la carrera, Milic expresó:

“Esta carrera la viví muy bien, pasé a final directa y me pude guardar un poco para la definición. Estoy contenta y agradecida, porque todo el trabajo se demostró tanto hoy como en la carrera de ayer. La de ayer fue menos esperada, pero también muy buena. Hoy fue diferente, más clara, y pude subirme al podio”.

Con dos medallas de bronce ya en su cuenta personal, la canoísta valoró la experiencia:

“La verdad que esta experiencia es enorme, agradezco la oportunidad. Nos tocó enfrentar rivales fuertes como Argentina y Chile, pero no nos achicamos y le damos para adelante. Ahora apuntamos al K4 y al K2 mixto, sé que podemos lograr otra medalla. Apuntamos al oro y al podio”. - espacio publicitario / val.17-09-2025 -

La voz de Felipe Agüero

También en canotaje, Felipe Agüero tuvo acción en el K-4. Pese a no lograr medalla, destacó la importancia de la experiencia:

“Salimos a hacer la carrera que teníamos pensado. Los otros estuvieron mejores, pero hay que seguir adelante y entrenando. Realmente es un trabajo en equipo, todos trabajan para todos. Ahora a esperar lo que queda con las chicas y el mixto”.

Sobre su balance personal, Agüero señaló:

“Para Uruguay esto viene muy bien, porque el deporte sigue creciendo. Ahora me quedan los Panamericanos Seniors y el año próximo los Odesur. Siempre está la posibilidad de apuntar a un Mundial, aunque es complicado por recursos y tiempos. Esta fue mi segunda experiencia en Juegos Juveniles, mejor que en Cali, porque acá pudimos compartir más con otros deportes. Es muy lindo el intercambio con gente de afuera”.

El salteño también agradeció el apoyo recibido:

“Muchas gracias a mi familia, a mis amigos, a la gente que siempre me apoya y a mis entrenadores. También a ustedes por difundir el deporte, que en Uruguay nos viene muy bien”.

Handball, patín y atletismo

En handball masculino, Uruguay perdió por penales (4-3) frente a México luego de empatar 23-23 en el tiempo regular. Ahora disputará el séptimo puesto ante Chile.

En patín artístico, Zaira González se presentó en el programa libre femenino, finalizando sexta con 43,57 puntos.

En el atletismo, el salteño Agustín Lima fue noveno en los 10.000 metros (32:47.7), mientras que el canario Gonzalo Gervasín finalizó octavo en los 1500 metros (3:50.82).

Golf femenino

En el golf, Carolina Maylo cerró la jornada en el tercer puesto con +3, compartiendo posición con representantes de Puerto Rico, Paraguay, Jamaica y Guatemala. Por su parte, María Paz Márquez culminó en el puesto 19 con +12.

Lo que viene para los celestes

La agenda de mañana incluye definiciones en canotaje (K-4 femenino y masculino, además del K-2 mixto con Pereira y Milich), natación artística, la continuación del patín artístico con Zaira González, la presentación de Bruno Aifasoro en karate y más acción en el golf. También se espera información de la gimnasia artística, donde compiten jóvenes promesas uruguayas.

Galería:

Medallero general – Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 (al 22 de agosto)

Posición País Oro Plata Bronce Total 1 Brasil 63 39 48 150 2 Estados Unidos 42 35 40 117 3 Colombia 38 25 36 99 4 México 24 43 42 109 5 Argentina 21 35 23 79 6 Chile 18 16 22 56 7 Canadá 15 16 21 52 8 Cuba 14 8 12 34 9 Venezuela 10 11 17 38 10 Ecuador 6 11 13 30 11 Puerto Rico 5 6 8 19 12 Guatemala 5 3 2 10 13 Paraguay 3 4 12 19 14 Jamaica 3 2 4 9 15 Perú 2 3 14 19 16 Uruguay 1 5 5 11 17 Trinidad y Tobago 1 2 8 11 18 Rep. Dominicana 1 2 3 6 19 Islas Vírgenes de los Estados Unidos 1 2 0 3 20 Bahamas 1 1 2 4 20 Bolivia 1 1 2 4 20 Panamá 1 1 2 4 23 Aruba 1 1 0 2 24 Islas Caimán 1 0 1 2 25 Dominica 1 0 0 1 25 Haití 1 0 0 1 27 Bermudas 0 2 1 3 27 El Salvador 0 2 1 3 29 Islas Vírgenes Británicas 0 1 1 2 30 Barbados 0 1 0 1 31 Guyana 0 0 3 3 32 Nicaragua 0 0 2 2 33 Costa Rica 0 0 1 1