Uruguay lidera transformación digital educativa en la región

Un estudio de Fundación CEIBAL ubicó a Uruguay por encima del promedio regional en los nueve pilares de transformación digital educativa y destacó su conectividad.

Uruguay muestra mayor madurez en transformación digital educativa que el promedio regional

Uruguay se posiciona por encima del promedio de América Latina y el Caribe en el proceso de transformación digital educativa, de acuerdo con el informe “Transformación Digital Educativa en América Latina y el Caribe: ¿dónde estamos y hacia dónde vamos?”, elaborado por Fundación CEIBAL.

El estudio, de carácter cualitativo y financiado por IDRC Canadá, relevó la situación de 25 países de la región a partir de las percepciones de actores gubernamentales y no gubernamentales sobre la integración de tecnologías digitales en los sistemas educativos.

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Según el trabajo, mientras en la región predominan niveles bajos de desarrollo en ocho de los nueve pilares analizados, Uruguay exhibe un desempeño superior en todos ellos. De hecho, el país integra el grupo de “ecosistemas consolidados”, caracterizado por contar con marcos institucionales sólidos, una gobernanza digital madura y una visión estratégica sostenida en el tiempo.

El diagnóstico fue realizado a partir de una herramienta desarrollada por Fundación CEIBAL, alineada con estándares internacionales, que mide el grado de madurez de los sistemas educativos en nueve pilares estratégicos, pedagógicos, organizacionales y tecnológicos.

En el caso uruguayo, ocho de esos pilares se ubican en un nivel medio de madurez y uno, el de conectividad, alcanza un nivel alto. Además, el país presenta las mayores brechas positivas respecto al promedio regional en áreas como conectividad, dispositivos y plataformas, lo que refleja una trayectoria sostenida en políticas de tecnología educativa.

Roberto Porzecanski, director ejecutivo de Fundación CEIBAL, sostuvo que el estudio confirma con evidencia un proceso que en Uruguay ya era perceptible. “Uruguay ha logrado construir, a lo largo del tiempo, un ecosistema sólido para la integración de tecnologías en la educación”, afirmó, al tiempo que remarcó que el escenario regional todavía presenta brechas importantes.

El informe también subraya avances relevantes en el desarrollo de capacidades vinculadas a la inteligencia artificial. En el pilar “Programas”, la dimensión asociada a la alfabetización en IA obtuvo en Uruguay una valoración de 2,88, frente a 2,15 en el promedio regional, lo que supone un rendimiento aproximadamente 34% superior.

Otro aspecto destacado por el estudio es la convergencia entre las percepciones de actores gubernamentales y no gubernamentales en Uruguay. A diferencia de lo que ocurre en buena parte de la región, donde las evaluaciones externas suelen ser más críticas, en el caso uruguayo se observa un mayor nivel de alineación en torno al proceso de transformación digital educativa.

La investigación se enmarca en la EdTech Initiative, una propuesta liderada por Fundación CEIBAL orientada a fortalecer las capacidades de los países de América Latina y el Caribe para integrar tecnologías en la educación de manera sostenible, basada en evidencia y con enfoque sistémico.

Fundación CEIBAL, creada en 2014, forma parte del ecosistema CEIBAL y tiene como objetivos apoyar iniciativas de transformación digital educativa en el exterior y promover la investigación en innovación educativa. En ese marco, la institución cumple un papel clave en la generación de conocimiento, el desarrollo de herramientas y la articulación regional, mientras CEIBAL aporta su experiencia en el diseño e implementación de políticas públicas de tecnología educativa, consolidando un modelo que hoy sitúa a Uruguay como referencia regional.

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