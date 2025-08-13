Uruguay impulsa: nuevas oportunidades de trabajo y capacitación en todo el país

- espacio publicitario -

El programa ofrece empleo temporal y formación profesional a 5.500 personas en todo el país entre setiembre y diciembre.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) y el Congreso de Intendentes lanzaron una nueva edición del programa “Uruguay impulsa: Trabajo y Capacitación”, destinado a fortalecer la inserción y reinserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad.

La propuesta, que se desarrollará en todo el territorio entre setiembre y diciembre de 2025, ofrecerá a 5.500 personas la oportunidad de acceder a una experiencia que combina empleo temporal y formación profesional, con el objetivo de mejorar sus perspectivas de inserción futura.

¿A quién está dirigido?

A personas de 18 a 65 años que no reciban actualmente ningún salario, público o privado, ni subsidios por desempleo, enfermedad, jubilación o pensión.

¿Cómo funciona?

El programa tiene dos componentes:

Laboral: tareas asignadas por los gobiernos departamentales.

tareas asignadas por los gobiernos departamentales. Formativo: cursos de capacitación para fortalecer habilidades y competencias.

Las jornadas serán de seis horas diarias de lunes a viernes, con una modalidad especial de cuatro horas para madres con hijos de 0 a 3 años. Cada semana incluirá cuatro jornadas de trabajo y una de capacitación.

Inscripciones

Las inscripciones estarán abiertas del 18 al 25 de agosto a través de www.gub.uy/uruguay-impulsa. La selección de participantes se realizará mediante sorteo unificado.