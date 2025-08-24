Uruguay cerró su participación en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 con 13 medallas

- espacio publicitario -

El cierre en Asunción

El último día de competencia tuvo como protagonistas al canotaje de velocidad. Matías Machio y Thaddeo Barca conquistaron la medalla de plata en la final K2 500 metros masculinos con un tiempo de 1.49.14. En tanto, Jorge Pereira y Emilia Milic finalizaron cuartos en la final mixta de K2 500 con 2.10.50.

En golf, María Paz Márquez terminó segunda en su serie con +5, ubicándose décima en la general. Por su parte, Carolina Maylos cerró en el puesto 22 con +16, alcanzando la 13ª posición en la sumatoria de puntos.

El clima fue un desafío extra en la última jornada: “El viento nos dio tregua, fue tremendo, un poco de lluvia también, pero lograron terminar”, destacaron desde la delegación.

El medallero uruguayo

Uruguay finalizó los Panamericanos Junior con 13 medallas:

1 oro

6 platas

6 bronces

Medallas de plata

Luciano García (remo single, San José), quien además clasificó a Lima 2027.

Ciro Pérez (ciclismo ruta individual).

María Sara Gripoli (taekwondo, -49 kg).

Selección uruguaya de rugby 7, con Francisco Gallo como uno de sus referentes.

Manuela Rotundo (atletismo, jabalina).

Machio – Barca (canotaje K2 500 m).

Medallas de bronce

Clove Cayorda (remo single abierto).

Angelina Solari (natación, 50 m libres).

Emilia Milic (canotaje K1 200 y K1 500, dos preseas).

Matías López (taekwondo, -68 kg, radicado en EE. UU.).

Bruno Ifazoro (karate, -67 kg).

Reconocimientos

La delegación agradeció especialmente a los medios de comunicación del interior del país por la difusión y cobertura, entre ellos Diario El Pueblo de Salto, Diario Crónicas de Mercedes, Radio Tacuarembó AM1280 y otros del litoral y el norte del país. También a las redes sociales que acompañaron día a día la competencia.

“Agradecer enormemente a todos los medios que participaron de esta gran cobertura, y al público que siguió entrevistas y resúmenes en cada jornada”, señalaron desde la organización.

Mirada hacia el futuro

El ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028 ya comenzó. El próximo año, Panamá será sede de los Juegos Odesur Juveniles, y más adelante se disputarán los Odesur de Mayores, donde varios de estos jóvenes atletas buscarán consolidar sus procesos de clasificación.

Galería:





Medallero general y posiciones en Asu 2025

Posición País Oro Plata Bronce Total 1 Brasil 70 50 55 175 2 Estados Unidos 54 43 45 142 3 Colombia 48 27 40 115 4 México 29 45 55 129 5 Argentina 27 38 30 95 6 Canadá 19 21 23 63 7 Cuba 19 13 15 47 8 Chile 18 19 28 65 9 Venezuela 12 15 19 46 10 Puerto Rico 7 7 13 27 11 Guatemala 7 3 4 14 12 Ecuador 6 13 14 33 13 Jamaica 4 5 6 15 14 Paraguay 3 6 14 23 15 Perú 3 6 15 23 16 Uruguay 1 6 6 13 17 Trinidad y Tobago 1 2 8 11 18 Rep. Dominicana 1 2 5 8 19 Islas Vírgenes de EE. UU. 1 2 0 3 20 Bolivia 1 1 4 6 21 Bahamas 1 1 2 4 21 Nicaragua 1 1 2 4 21 Panamá 1 1 2 4 24 Aruba 1 1 0 2 25 Islas Caimán 1 0 1 2 26 Dominica 1 0 0 1 26 Haití 1 0 0 1 28 Bermudas 0 2 1 3 28 El Salvador 0 2 1 3 30 Islas Vírgenes Británicas 0 1 1 2 30 Granada 0 1 1 2 32 Barbados 0 1 0 1 33 Guyana 0 0 3 3 34 Costa Rica 0 0 1 1