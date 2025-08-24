Uruguay cerró su participación en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 con 13 medallas

El cierre en Asunción
El último día de competencia tuvo como protagonistas al canotaje de velocidad. Matías Machio y Thaddeo Barca conquistaron la medalla de plata en la final K2 500 metros masculinos con un tiempo de 1.49.14. En tanto, Jorge Pereira y Emilia Milic finalizaron cuartos en la final mixta de K2 500 con 2.10.50.
En golf, María Paz Márquez terminó segunda en su serie con +5, ubicándose décima en la general. Por su parte, Carolina Maylos cerró en el puesto 22 con +16, alcanzando la 13ª posición en la sumatoria de puntos.
El clima fue un desafío extra en la última jornada: “El viento nos dio tregua, fue tremendo, un poco de lluvia también, pero lograron terminar”, destacaron desde la delegación.
El medallero uruguayo
Uruguay finalizó los Panamericanos Junior con 13 medallas:
- 1 oro
- 6 platas
- 6 bronces
Medallas de plata
- Luciano García (remo single, San José), quien además clasificó a Lima 2027.
- Ciro Pérez (ciclismo ruta individual).
- María Sara Gripoli (taekwondo, -49 kg).
- Selección uruguaya de rugby 7, con Francisco Gallo como uno de sus referentes.
- Manuela Rotundo (atletismo, jabalina).
- Machio – Barca (canotaje K2 500 m).
Medallas de bronce
- Clove Cayorda (remo single abierto).
- Angelina Solari (natación, 50 m libres).
- Emilia Milic (canotaje K1 200 y K1 500, dos preseas).
- Matías López (taekwondo, -68 kg, radicado en EE. UU.).
- Bruno Ifazoro (karate, -67 kg).
Reconocimientos
La delegación agradeció especialmente a los medios de comunicación del interior del país por la difusión y cobertura, entre ellos Diario El Pueblo de Salto, Diario Crónicas de Mercedes, Radio Tacuarembó AM1280 y otros del litoral y el norte del país. También a las redes sociales que acompañaron día a día la competencia.
“Agradecer enormemente a todos los medios que participaron de esta gran cobertura, y al público que siguió entrevistas y resúmenes en cada jornada”, señalaron desde la organización.
Mirada hacia el futuro
El ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028 ya comenzó. El próximo año, Panamá será sede de los Juegos Odesur Juveniles, y más adelante se disputarán los Odesur de Mayores, donde varios de estos jóvenes atletas buscarán consolidar sus procesos de clasificación.
Galería:
Medallero general y posiciones en Asu 2025
|Posición
|País
|Oro
|Plata
|Bronce
|Total
|1
|Brasil
|70
|50
|55
|175
|2
|Estados Unidos
|54
|43
|45
|142
|3
|Colombia
|48
|27
|40
|115
|4
|México
|29
|45
|55
|129
|5
|Argentina
|27
|38
|30
|95
|6
|Canadá
|19
|21
|23
|63
|7
|Cuba
|19
|13
|15
|47
|8
|Chile
|18
|19
|28
|65
|9
|Venezuela
|12
|15
|19
|46
|10
|Puerto Rico
|7
|7
|13
|27
|11
|Guatemala
|7
|3
|4
|14
|12
|Ecuador
|6
|13
|14
|33
|13
|Jamaica
|4
|5
|6
|15
|14
|Paraguay
|3
|6
|14
|23
|15
|Perú
|3
|6
|15
|23
|16
|Uruguay
|1
|6
|6
|13
|17
|Trinidad y Tobago
|1
|2
|8
|11
|18
|Rep. Dominicana
|1
|2
|5
|8
|19
|Islas Vírgenes de EE. UU.
|1
|2
|0
|3
|20
|Bolivia
|1
|1
|4
|6
|21
|Bahamas
|1
|1
|2
|4
|21
|Nicaragua
|1
|1
|2
|4
|21
|Panamá
|1
|1
|2
|4
|24
|Aruba
|1
|1
|0
|2
|25
|Islas Caimán
|1
|0
|1
|2
|26
|Dominica
|1
|0
|0
|1
|26
|Haití
|1
|0
|0
|1
|28
|Bermudas
|0
|2
|1
|3
|28
|El Salvador
|0
|2
|1
|3
|30
|Islas Vírgenes Británicas
|0
|1
|1
|2
|30
|Granada
|0
|1
|1
|2
|32
|Barbados
|0
|1
|0
|1
|33
|Guyana
|0
|0
|3
|3
|34
|Costa Rica
|0
|0
|1
|1