back to top
21.6 C
Salto
miércoles, agosto 20, 2025
InicioDEPORTES

Uruguay cerró la jornada 10 con altibajos en los Panamericanos Junior

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
45
Tiempo de lectura: 1 min.
- espacio publicitario -
Diario EL PUEBLO digital
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/oopq

Resultados del día

  • Voleibol playa: derrota ante Venezuela, pero victoria frente a Nicaragua por 2-0 (21-18, 21-13). La dupla celeste terminó tercera en el grupo y avanzó a octavos de final.
  • Handball masculino: caída ante Argentina 29-24. Uruguay jugará por posiciones del 5° al 8°.
  • Hockey femenino: empate sin goles en el tiempo regular ante Chile. En los penales cayeron 3-2 y finalizaron en la cuarta posición, sin medalla de bronce.
  • Gimnasia artística masculina: Valentín Fungón obtuvo el puesto 39 en el all around con 50.200 puntos; Michael Falero quedó descalificado al no completar la rutina.

Agenda para el Día 11 (20 de agosto)

  • Vóley playa: partido clave ante Chile.
  • Canotaje: inicio de las competencias con representantes de Salto, Montevideo y Canelones.
  • Levantamiento de pesas:
    • Bruno Ortiguera competirá en 65 kg.
    • Carolina Román lo hará en 58 kg femenino, final entre 18:00 y 19:30.
  • Gimnasia artística femenina: clasificación desde las 16:45.
  • Natación artística: participación celeste en el Centro Acuático Olímpico entre las 12:00 y 13:30.

Galería:

Medallero general – Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 (al 20 de agosto)

PosiciónPaísOroPlataBronceTotal
1Brasil593039128
2Colombia29192573
3Estados Unidos25292680
4México19333284
5Argentina16261759
6Chile1491538
7Canadá891431
8Cuba75719
9Guatemala53210
10Paraguay331016
11Puerto Rico33612
12Ecuador28919
13Venezuela271019
14Uruguay1438
15Perú131216
16Bahamas1124
17Panamá1113
18Aruba1102
18Islas Vírgenes de los Estados Unidos1102
20Trinidad y Tobago1089
21Bolivia1012
21Islas Caimán1012
23Haití1001
24Rep. Dominicana0224
25Jamaica0112
25Bermudas0112
25El Salvador0112
28Guyana0022
28Nicaragua0022
30Costa Rica0011
30Islas Vírgenes Británicas0011
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/oopq
- espacio publicitario -Bloom
Te recomendamos leer:

Mariano De Fino segundo en San José, Nocturnas en Trinidad y...

Vuelta Ciclista del Uruguay: Kleber Ramos sigue liderando.

Las prácticas vuelven el viernes 25 de junio bajo la fase...