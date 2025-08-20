Uruguay cerró la jornada 10 con altibajos en los Panamericanos Junior

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/oopq
Resultados del día
- Voleibol playa: derrota ante Venezuela, pero victoria frente a Nicaragua por 2-0 (21-18, 21-13). La dupla celeste terminó tercera en el grupo y avanzó a octavos de final.
- Handball masculino: caída ante Argentina 29-24. Uruguay jugará por posiciones del 5° al 8°.
- Hockey femenino: empate sin goles en el tiempo regular ante Chile. En los penales cayeron 3-2 y finalizaron en la cuarta posición, sin medalla de bronce.
- Gimnasia artística masculina: Valentín Fungón obtuvo el puesto 39 en el all around con 50.200 puntos; Michael Falero quedó descalificado al no completar la rutina.
Agenda para el Día 11 (20 de agosto)
- Vóley playa: partido clave ante Chile.
- Canotaje: inicio de las competencias con representantes de Salto, Montevideo y Canelones.
- Levantamiento de pesas:
- Bruno Ortiguera competirá en 65 kg.
- Carolina Román lo hará en 58 kg femenino, final entre 18:00 y 19:30.
- Gimnasia artística femenina: clasificación desde las 16:45.
- Natación artística: participación celeste en el Centro Acuático Olímpico entre las 12:00 y 13:30.
Galería:
Medallero general – Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 (al 20 de agosto)
|Posición
|País
|Oro
|Plata
|Bronce
|Total
|1
|Brasil
|59
|30
|39
|128
|2
|Colombia
|29
|19
|25
|73
|3
|Estados Unidos
|25
|29
|26
|80
|4
|México
|19
|33
|32
|84
|5
|Argentina
|16
|26
|17
|59
|6
|Chile
|14
|9
|15
|38
|7
|Canadá
|8
|9
|14
|31
|8
|Cuba
|7
|5
|7
|19
|9
|Guatemala
|5
|3
|2
|10
|10
|Paraguay
|3
|3
|10
|16
|11
|Puerto Rico
|3
|3
|6
|12
|12
|Ecuador
|2
|8
|9
|19
|13
|Venezuela
|2
|7
|10
|19
|14
|Uruguay
|1
|4
|3
|8
|15
|Perú
|1
|3
|12
|16
|16
|Bahamas
|1
|1
|2
|4
|17
|Panamá
|1
|1
|1
|3
|18
|Aruba
|1
|1
|0
|2
|18
|Islas Vírgenes de los Estados Unidos
|1
|1
|0
|2
|20
|Trinidad y Tobago
|1
|0
|8
|9
|21
|Bolivia
|1
|0
|1
|2
|21
|Islas Caimán
|1
|0
|1
|2
|23
|Haití
|1
|0
|0
|1
|24
|Rep. Dominicana
|0
|2
|2
|4
|25
|Jamaica
|0
|1
|1
|2
|25
|Bermudas
|0
|1
|1
|2
|25
|El Salvador
|0
|1
|1
|2
|28
|Guyana
|0
|0
|2
|2
|28
|Nicaragua
|0
|0
|2
|2
|30
|Costa Rica
|0
|0
|1
|1
|30
|Islas Vírgenes Británicas
|0
|0
|1
|1
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/oopq