Uruguay apuesta a una nueva transformación digital centrada en derechos y sostenibilidad

Durante el Encuentro de Ministros de América del Sur 2025 organizado por CERTAL en Montevideo, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, delineó una visión estratégica para el futuro de las telecomunicaciones en Uruguay. Afirmó que el país debe afrontar “su segunda transformación en telecomunicaciones”, basada no solo en la infraestructura existente, sino en el uso inteligente de los datos y en una perspectiva de derechos, consenso y soberanía.



El evento, celebrado el 15 de julio en la Torre Ejecutiva bajo el lema Justicia y telecomunicaciones, reunió a autoridades nacionales y regionales con el objetivo de fomentar el diálogo intergubernamental y público-privado sobre las transformaciones digitales. El presidente Yamandú Orsi ofreció las palabras de bienvenida, y también participaron figuras como el director nacional de Telecomunicaciones, Pablo Siris, y el presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle.

Cardona destacó que Uruguay retome su rol como espacio de discusión regional en temas clave como la ciberseguridad, las ciudades inteligentes, la innovación en la justicia, la inclusión digital y la antipiratería. En ese sentido, valoró el lugar estratégico que puede ocupar el país para diseñar políticas públicas eficientes y sostenibles.



“Tenemos el gran desafío de articular todos esos elementos para que Uruguay siga siendo un país que se desarrolle”, subrayó la ministra.



Uruguay, indicó, cuenta con una infraestructura sólida: posee el tendido de fibra óptica más extenso de América Latina, más del 90% de los hogares conectados a Internet y dos data centers, uno en operación y otro en construcción. Esta base tecnológica, junto con la capacitación de la población, permite al país avanzar hacia nuevos modelos de desarrollo.



Pero Cardona fue más allá del aspecto técnico y comercial: “Una característica de Uruguay es haber pensado sus políticas de telecomunicaciones en clave de derechos universales. Eso no es menor decirlo y no hay que perderlo”. Según la ministra, esta visión humanista y social ha permitido que sectores como el software generen empleo de calidad, fomenten la descentralización y ofrezcan oportunidades a las mipymes en todo el país.



La segunda transformación, afirmó, implica “ver cómo conjugar la información pública y privada para crear nuevos negocios sostenibles, integrando las dimensiones social, económica y ambiental”.

Además, subrayó la importancia de articular esfuerzos entre organismos e instituciones, especialmente en áreas como la educación, la reconversión laboral y la integración regional. En este marco, mencionó el impulso a plataformas digitales que simplifiquen trámites para mipymes y concentren la información sobre fondos estatales disponibles.



“Debemos pensar nuestras políticas en clave de consenso, en clave de acuerdos nacionales, en clave de derechos y en clave de soberanía”, resumió Cardona.



Finalmente, en una ceremonia en el Hotel Radisson Victoria Plaza, la ministra recibió la Flama de CERTAL, un reconocimiento que compartió con el prosecretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el presidente de Buquebus, Juan Carlos López Mena.





