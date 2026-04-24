Universitario y Salto FC: cierres y refuerzos en agenda

El objetivo de uno y del otro también. Alejandro Irigoyen: «cerramos el plantel». Universitario con Salto FC: las búsquedas están pendientes

El torneo de la Divisional «C» a nivel de la AUF se postergó por una semana. Por lo tanto, Salto Fútbol Club dispone de unos días más para ganar en calidad de funcionamiento, porque después de todo ese es el fin. Universitario en tanto, apunta al sábado 2 de mayo, cuando enfrente a Polancos de Colonia.

Se trata en este caso de un partido oficial impulsado por OFI, incluyendo al Campeón del Interior, en este caso Universitario y el campeón de la Divisional B, Polancos de Colonia. Una copa en juego y una consagración que hará a la historia. Lo de esta noche en el Parque Juan José Vispo Mari para tener en cuenta: serán cuatro tiempos de 25 minutos cada uno. Por lo tanto, Alejandro Irigoyen en Universitario y Matías Rosa en Salto Fútbol Club, con inmejorable opción: contemplar las búsquedas aún pendientes, desde lo individual a lo colectivo.

LESIONADOS POR DOS

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En el caso de Universitario, dos jugadores al margen por lesión: Juan Ángel Albín y Tomás Medina. Ninguno de los dos participará de la sesión de fútbol, que se iniciará a la hora 19. A su vez en el Campeón del Interior, las incorporaciones de los tres jugadores que estaban afectados a la selección: Juan Gabriel «Juanchi» De los Santos, Ricardo Javier Gómez y Junior Rodríguez.

La semana que viene, Universitario adiestrará cinco veces y en los días martes y miércoles, lo harán factiblemente en el complejo Arambarri.

Es obvio suponer que Alejandro Irigoyen tiene en la mente el equipo titular, pero habrá que calibrar como llegan por ejemplo, los tres jugadores que sumaron al combinado salteño en el Torneo de OFI

En relación al plantel 2025, alejamientos en número mínimo. Ayer a la tarde con EL PUEBLO, el propio DT dejó en claro que «cerramos la nómina; cerramos el plantel

«Juegan en el Liebig’s y no en el Koster de Mercedes

-En un principio el partido entre Universitario y Polancos, iría a disputarse en el estadio Luis Koster de Mercedes. Finalmente en la jornada de la víspera, se reveló la variante: se jugará en el Parque Liebig’s de Fray Bentos. El juego a partir de las 16.15′. En caso de empate al cabo de los 90 minutos de tiempo reglamentario, se apelará en lo inmediato a los remates desde el punto penal.

Tratándose del Club Atlético Polancos de Nueva Palmira, incluye en su historia un total de 32 títulos de Liga, 8 títulos departamentales, único septenio a nivel local entre 2004 y 2010. El año pasado fue campeón de la Divisional «B» a nivel de la Organización del Fútbol del Interior, batiendo a San Carlos de Maldonado.

El estadio de laprimera orejona

-La verdad sea dicha: el Parque Liebig’s de Fray Bentos para Universitario implica un gratificante recuerdo, desde el momento que el 6 de agosto goleando al Laureles local 4 a 0, se consagró Campeón del Interior por primera vez. De local, Universitario había perdido 2 a 1, pero a la hora ser visitante dio vuelta la historia. Válido desde EL PUEBLO, rescartar a aquel año 2023.

Laureles de Fray Bentos (0)- Cristian García; Agustín Sosa, Luis Martínez (73′ Matías Laborda), Enrique Silvera, Marcelo Ramírez (62′ Matías Caseras); Alain Battó, Fernando Pelletti (85′ Luciano Palmina), Bruno Silva, Brian Sabaño; Ezequiel Vázquez, Santiago Suárez (85′ Santiago Orellano). DT: Miguel Cerrilla.

Universitario de Salto (4)- David Freitas; Javier Gómez, Octavio Pintos, Junior Rodríguez (82′ Matías Bentín), Facundo Barrientos; Diego Llama (67′ Gabriel Tavárez), Martín Silva, Jonathan Jorge, Valentín Fornaroli (74′ Richard Rodríguez); Juan Albín (68′ Tomás Medina), George dos Santos (81′ Lucas Píriz).

DT: Emilio Silva.

Goles: 15′ Barrientos (U), 54′ Silva (U), 59′ Barrientos (U), 76′ Jorge (U).

Roja: 64′ Martín Silva (U).

Árbitros: Marcelo Palacios, Guillermo Delgado, Jonathan Álvez y Adrián Ferro.

OFI, los jueces y salteños también: De aquellos 114 habilitados a los 160 disponibles ahora

Un total de 160 árbitros aprobaron las pruebas teóricas y físicas, que realizó el Consejo Técnico Sector Árbitros de OFI durante el mes de abril.

Se notó un incremento del 40% en cuanto a la cantidad de árbitros disponibles para los diferentes torneos de OFI, de 114 habilitados que había desde diciembre pasamos a tener 160 disponibles, lo que implica que más jueces salvaron las pruebas evaluatorias.

De ellos 15 son Categoría A, Carlos Paz de Artigas, Sebastián Montenegro de Tala, Rodrigo Saboreo de Durazno, Facundo Piña de Florida, Gonzalo De León de Flores, Nicolás Coria de Maldonado Interior, Matías Schneider de Paysandú, Néstor Coelho de Rivera, Néstor Pereyra y Jhonattan Altez de Rocha, Juan Manuel Rodríguez de San José Capital, Marcos Beltrán de la Liga de Ecilda Paullier (San José Interior), Rodolfo Rivero de Tacuarembó Capital y Mario Mauttone de Tacuarembó Interior.

En Categoría B hay 11 árbitros a saber: Rodrigo González de Artigas, Matías Pérez de Durazno, Sergio Bidondo de Florida, Eris Herrera de Paysandú, Jonathan Aranda de Maldonado Interior, Luis Sandro Ferreira de Rivera, Nicolás Azuri de San José Capital, Diego Huelmo y Carlos Montes de la Liga de Ecilda Paullier (San José Interior), César Arrue de Soriano, Santiago Gómez de Tacuarembó.

En cuanto a las mujeres, hay 16 lo que indica que se duplicó el número de mujeres que aprobaron, en diciembre eran tan solo ocho, a saber: Alejandra Latorre de Artigas Interior, Jessica Domínguez de Canelones Capital, Verónica Gutiérrez de Pando, Yanina López de Soca, Valentina Pereyra de Federación Colonia, Noel González de Flores, Florencia Barboza de Florida Interior, Shannon Rodríguez de Lavalleja Capital, Valentina Albrechd de Paysandú Capital, Virginia Cardozo de Rocha, Valeria Adan y Natalia González de San José Capital, Tatiana Araújo y Stefanie López de Liga de Ecilda Paullier (San José Interior), Nadia Pozzolo de Soriano Capital y Rosina Dos Santos de Tacuarembó Capital.

⚖️ Árbitros de Salto

Árbitros Mauro Melo Alexander Moreno Didier Cuello Sebastián Hernández Cristian Fagúndez Cristian Massaroni Ivo Moreira Johan Ghelfi Andrés Píriz

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