Universitario y Polancos de Nueva Palmira después de 34 años

Se reedita la Súper Copa de Campeones de OFI.

La Supercopa de Campeones de OFI es uno de esos torneos que, pese a su historia intermitente, tiene un valor simbólico enorme dentro del fútbol del interior uruguayo. Y en ese recorrido, el departamento de Salto tiene un capítulo muy especial.

Atenas de San Carlos el más ganador

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La historia comienza en 1971, cuando Atenas de San Carlos se consagra como el primer campeón del certamen, marcando el inicio de una etapa de claro dominio carolino. Ese poderío se reafirma en 1972, cuando Atenas vuelve a levantar la copa y confirma la hegemonía del fútbol de Maldonado en aquellos años.

Salto Uruguay; el único de este departamento

Pero en 1973 llega el momento más importante para Salto: Salto Uruguay se queda con el título con un plantel lleno de figuras, logrando un campeonato que hasta hoy sigue siendo único para el departamento en esta competencia. Esa conquista lo mete definitivamente en la historia grande del fútbol del interior.

En 1974, Atenas de San Carlos vuelve a imponerse y cierra un ciclo brillante: tres títulos en las primeras cuatro ediciones, una marca que habla por sí sola.

La última vez fue en 1992

Luego llega un largo paréntesis. La Supercopa se retoma en 1981, donde Paysandú Bellavista se consagra campeón, siendo hasta hoy el único equipo sanducero en lograrlo. Al año siguiente, en 1982, el turno es para 18 de Julio de Fray Bentos, que también alcanza su único título en esta competencia.

Otra pausa extensa se instala hasta 1992, cuando River Plate de Florida se queda con la copa, cerrando así la última edición disputada hasta ese momento.

34 años después

Más de tres décadas después, la historia vuelve a ponerse en marcha. La Supercopa regresa y tendrá una nueva definición con un atractivo duelo: Universitario de Salto frente a Polancos, en Fray Bentos.

Será mucho más que un partido: es la reactivación de un torneo con historia, tradición y campeones que dejaron su huella. Y para Salto, también, la ilusión de volver a escribir su nombre en una copa que ya supo conquistar.

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