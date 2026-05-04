Universitario que fue; Universitario que viene

Cuando no se pierde por arte de lo casual

-Hay que ver de qué manera en Universitario se toma esta derrota. Como se la asume. Si se pasa a sostener que es un paso en falso, o la consecuencia de un equipo que no ofreció respuesta y que dejó más de una interrogante. Es cosa de Universitario, pero sobre todo, es cosa de su Dirección Técnica. Alejandro Irigoyen no es de los que suele apegarse al conformismo o alguien que reniega de la autocrítica. ¿Es posible que lo haga otra vez? No caben muchas dudas. Las razones no faltan. Por ejemplo.

1) Universitario no solo perdió 3 a 1 a una semana del estreno en el Campeonato de la «A», sino que apareció distante del Universitario «original», el del aplomo desde lo táctico y el de la manifiesta verdad cuando se propone el encauce ofensivo.

2) En el segundo tiempo el Campeón del Interior, generó solo una situación de gol. De Martín Lima a George dos Santos y el delantero para desviar el remate de cabeza. Y poco más.

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3) Jugadores que no expusieron los criterios básicos en algunos casos, para darle paso a un funcionamiento con sobrecarga de limitaciones. Desde lo conceptual a lo estratégico.

Cuando Universitario quiso labrar el destino ofensivo, pecó de la más acuciante limitación: el no saber qué hacer y por donde generar la perforación. Por eso terminó en el choque que limita o en el forcejeo que empantana.

4) No se pierde por casualidad. Perder es la consecuencia de imperfecciones y natural exposición de ineficacia a la cuenta del rival. Polancos cimentó la victoria en un carácter superior, en la certeza para explotar sendas defensivas abiertas que Universitario le concedió, pero además ofreció lo que Universitario no pudo mayormente: sostener una imagen de funcionamiento.

El hecho es que una derrota siempre salpica, siempre conmueve, siempre produce moretones. Pero también (habría que admitir), una caída enseña. Y más que nada para este Universitario en la puerta del estreno. ¿Hacia dónde apunta la autocrítica del DT rojo? Pero además, a la luz de la limitante en el caso de algunos jugadores, ¿ratifica la condición de titulares o quiebra una lanza por aquellos qué llegaron? Irigoyen se vuelve rebelión y cambia con drasticidad o interpreta que una derrota es parte del camino.

Esa es la cuestión. De lo que no hay dudas: Universitario perdió un partido y perdió una copa. Resignó ganar esa Súper Copa que se había extraviado en el calendario de OFI para volver a actualizarse como opción, más de tres décadas después.

Universitario NO debiera disminuir el efecto de lo que pasó. Es seguro que en estos casos no se trata de un «vamo’ arriba que en la próxima sale». Universitario, como Campeón del Interior, no está precisamente adherido a ese tipo de arenga circunstancial. Es de los que se propone el criterio para jugar, ser y vencer. Ese criterio es el que faltó. Ese criterio es el que debe rescatar. Será hora de esa respuesta. Y en Universitario saben, cuál debería ser.

«No tuvo lo que tiene Polancos»

El sábado a la tarde en el Parque Liebig’s de Fray Bentos, cuando jugaron Polancos de Nueva Palmira (Colonia) y Universitario, para resolver la Súper Copa.

Una presencia no pasó de largo para los salteños que acudieron a la cita: la de FABRICIO BASSA, el ex Director Técnico en nuestro medio, de Salto Uruguay, Ceibal y Ferro Carril. Sucede que el estratega oriundo de Maldonado, es el DT de Barracas de Dolores, y que en la serie válida por el Torneo de OFI en la Divisional «A» tendrá como rival justamente a Polancos. Bassa no fue solo.

Se sumaron dirigentes y algunos jugadores, entre ellos, Thomas Romero, ex defensa de Ferro Carril. Al cabo del primer tiempo, Martín Giovanoni (Director de Deportes de CW 1.450 Radio Arapey), abrió diálogo con Fabricio en la tribuna del Parque Liebig’s. Clave un apunte de Bassa, «porque Universitario no tuvo creo, lo que tiene Polancos: ritmo de competencia. Polancos ha jugado varios partidos con rivales que le exigieron y en este partido se vio claramente quien expuso una consistencia colectiva superior. Esa de repente fue la diferencia más pronunciada. No tengo dudas que el nivel de Universitario será otro».

La hora de los que debutaron

De lo que no hay dudas. El Director Técnico de Universitario respetó la base del equipo que fue Campeón del Interior. No por nada aparecieron en el equipo titular, Jorge Fleitas, Junior Rodríguez, Octavio Pintos, Ramiro Sagradini, Javier Gómez, Franco Ávalos, Jonathan Jorge, Pablo Sotelo, Valentín Fornaroli y George Dos Santos. Un total de 10. La excepción fue el debut de Juan De Los Santos (ex Gladiador y la selección), marcando el lateral derecho. Ya en el segundo tiempo, Alejandro Irigoyen movió la estantería y no faltaron estrenos absolutos. Los de Martín Lima (ex Sud América), Tomás Kolln (llegó desde Concordia), Marcelo Muniz (desde Almagro) y Matías Morales (ex Nacional). No integraron el plantel, entre otros, Juan Ángel Albín, quien este año produce su retorno a Universitario. No viajó a Fray Bentos, Gastón Andrés Barrientos. Universitario desde hoy, apunta al juego frente a Uruguay. Es el despegue de la Copa de OFI en la Divisional «A». El rojo será visitante. Primer escalón….¿para qué futuro?

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