Universitario: los peregrinos de la fe

La fe es roja. Porque más allá de lo que expone Universitario en materia de conceptos que hacen a su condición de equipo de fútbol, también sabe recargar el campo espiritual. Ahí surge su fe. La fe en poder generar lo que el equipo puede. La fe que se transmite, a despecho del rival o la circunstancia, como en este caso siendo visitante. La fe que también impulsa y crea situaciones a favor.

Por eso, cuando viaja a otro ámbito de discusión, Universitario se transforma en peregrinos de la fe. Viajantes con objetivo que no se disimula. La carpeta bien estudiada. La definición de los 11 titulares para jugar esta tarde ante Wanderers, en el partido de ida por semifinales del Campeonato del Interior. En la pasada secuencia, Universitario ganó como visitante ante Nacional en Nueva Helvecia. Del Parque Luis T. Merazzi en su momento, rescató un punto que lo clasificó para la siguiente fase.

O sea: este Universitario tiene la receta a mano para sumar en terreno contrario. La historia viene de lejos, porque el 6 de agosto del 2023 fue Campeón del Interior en el Parque Liebig’s de Fray Bentos: el 4 a 0 para arruinar el pastel de Laureles. Pletórica y vital sinfonía roja.

¿QUÉ HACER Y CÓMO HACER?

La duda es esa: si Universitario se atreve a buscar o recala en la característica del que espera, explora, relojea la actitud del rival y va sacando cuenta de lo que es posible. Los rojos serán 4-4-2 en la figura táctica y cabe la chance abierta para Pablo Sotelo desde el arranque, con Gabriel Tabárez como externos en la zona de volantes. Que Fornaroli ocupe decidido espacio de ofensiva, igualmente un factor no menor.

Restará saber qué implica Wanderers de Durazno afrontando situaciones como estas. Llega después de haber eliminado a Atenas de Tala (Canelones) y marca la influencia de Diego Polenta, en natural condición de líder.

Es el primero de los dos partidos. Se juega en un campo de juego de excepción, a la medida de los que cultivan el fútbol-fútbol, con la generosidad de los matices para evitar reiteraciones. Al fin de cuentas, el fútbol pasa por el estricto sentido de la sorpresa. O de la invención.

Maquinar desde el talento y con el corazón empujando. Universitario es el que se fue ayer para jugar hoy. No es tiempo de ocurrencias tácticas. Es tiempo de dar en la tecla de la certidumbre. La certidumbre también distingue al que puede o al que permanece al costado de la historia.

Y esos peregrinos de la fe roja, bien que saben el dictado de la certidumbre que no traiciona.

–ELEAZAR JOSÉ SILVA–

George, al gol; «No hay que demostrar: hay que lograr lo que se quiere»

«Llegar a esta instancia del Campeonato del Interior es hablar del paso previo. Cuando se trata de partidos de ida y vuelta, el primer resultado es el que te puede marcar. Le pasó a Universitario cuando le ganó a Nacional en Nueva Helvecia. Te volvés con los tres puntos y sabés en lo íntimo que el 50% de la clasificación puede estar asegurada. Vamos sabiendo lo básico de Wanderers y uno supone que son de esos rivales complicados, que de repente más luce desde lo anímico que desde lo futbolístico. No existe un partido igual a otro. Eso es claro. ¿Enfrentar a Polenta?… y bueno, será especial. Sacarlo un poco del área no sería mala cosa, para encontrar los espacios y meter velocidad en esos metros finales. Soy de los que creo que frente a partidos como estos, no hay que demostrar nada: hay que lograr lo que se quiere. Pueden ser los cuatro partidos finales y si a la ilusión la tenemos, sabemos bien que, en lo posible, no podemos fallar.»

(GEORGE DOS SANTOS. El indomesticable segundo goleador histórico de Universitario. Una razón de vigencia. La verdad del que no renuncia. El coraje de la búsqueda. ¡Ese es el fin!)

Entran a jugar

Partido de ida por semifinales del Campeonato del Interior. En caso de empate en puntos y goles al cabo del segundo juego, se apelará a la ejecución de tiros desde el punto penal. Son estos los detalles que rigen para hoy:

WANDERERS de DURAZNO vs UNIVERSITARIO de SALTO

Sábado 12 de julio, hora 15:00

Estadio: Silvestre Octavio Landoni

Árbitros de Tala: Sebastián Montenegro, Fabián Sánchez y Never Curbelo

Cuarto Árbitro: Jhonatan Ramos.

Ellos, los once

Recién en la jornada de hoy, y ya en el estadio Silvestre Octavio Landoni de Durazno, el técnico de Universitario revelará la integración del equipo titular. No estará por lesión Elías Andaluz, mientras Facundo Correa acumuló la cuarta tarjeta amarilla. Mínima interrogante en Universitario. Una manera de ir avistando la resolución de Alejandro Irigoyen.

Para el arco: JORGE FLEITAS.

En línea de cuatro: RICARDO JAVIER GÓMEZ, JUNIOR RODRÍGUEZ, OCTAVIO PINTOS, FABIÁN LEITES.

Volanteando: GABRIEL TABÁREZ, JONATHAN JORGE, GASTÓN ANDRÉS BARRIENTOS, PABLO SOTELO o FRANCO ÁVALOS.

En misión de ataque: GEORGE DOS SANTOS, VALENTÍN FORNAROLI.