Una nueva herramienta digital para potenciar el turismo en la región

La ciudad de Concordia redobla su apuesta por el turismo con una propuesta innovadora y accesible para residentes, turistas y excursionistas: ConcorPass, una tarjeta digital gratuita que permite disfrutar de múltiples beneficios en servicios, experiencias y atractivos locales con descuentos de hasta el 50%.

El programa, impulsado por la Subsecretaría de Turismo de Concordia y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), tiene como objetivo fortalecer el desarrollo turístico local, acompañando al sector privado y facilitando el acceso a la oferta turística de la ciudad. Se trata de una herramienta que busca incentivar el consumo, dinamizar la economía local y posicionar a Concordia como un destino competitivo, inclusivo y sustentable.

Según la información aportada a EL PUEBLO, hasta el 30 de noviembre de 2025 quienes deseen sumarse a esta experiencia podrán acceder a ConcorPass sin costo, de forma 100% digital. Para obtenerla, simplemente hay que ingresar al sitio oficial www.concordia.gob.ar/turismo/concorpass, completar un breve formulario, y la tarjeta será enviada directamente vía WhatsApp.

ConcorPass se presenta como una invitación a «recorrer y redescubrir Concordia», permitiendo acceder a promociones especiales y tarifas preferenciales en más de 50 prestadores turísticos adheridos, entre los que se encuentran hoteles, restaurantes, balnearios, complejos termales, espacios culturales, prestadores de turismo aventura, rural y náutico, guías de pesca, bodegas y más.

Beneficios

Entre los principales beneficios que incluye la tarjeta, se destacan 3×2 en noches de alojamiento en hoteles y cabañas adheridas. Descuentos de hasta el 20% en gastronomía, con platos típicos y sabores regionales.Entradas bonificadas o con descuento a complejos termales. Promociones especiales en turismo rural y aventura. Acceso con tarifa diferencial a museos y circuitos culturales guiados. Pases con descuento en el bus turístico. Excursiones náuticas, enoturismo y actividades deportivas, entre otras.

Además, quienes se alojen por tres noches o más en alojamientos participantes, recibirán el exclusivo Kit ConcorPass de Bienvenida, un gesto de hospitalidad que contiene productos regionales, un ecovaso, un lápiz plantable y material informativo con todas las propuestas disponibles. Este obsequio, además de promover el consumo local y la conciencia ambiental, brinda una cálida bienvenida a quienes eligen Concordia como destino.

La tarjeta también representa un paso importante hacia la digitalización del turismo, simplificando el acceso a los servicios y contribuyendo a una gestión turística más moderna y sostenible. Al centralizar en un único canal todos los beneficios disponibles, mejora la experiencia del visitante y genera mayor visibilidad para los prestadores locales.

Desde el municipio destacan que la propuesta está pensada para todos los públicos, quienes viven en Concordia podrán disfrutar con mayor facilidad de su propia ciudad, accediendo a nuevas experiencias a precios promocionales mientras que visitantes y turistas encontrarán una opción práctica y económica para recorrer y conocer todo lo que el destino tiene para ofrecer.

“ConcorPass es una herramienta estratégica para seguir posicionando a Concordia como una ciudad turística todo el año, con propuestas variadas y al alcance de todos”, señalaron desde EMCONTUR, y agregaron que el programa también busca fomentar el arraigo y el sentido de pertenencia local, alentando a los propios vecinos a descubrir o redescubrir sus atractivos.

Consideran que la nueva propuesta «es una puerta de entrada a la Concordia auténtica, diversa y hospitalaria. Una forma distinta de vivir la ciudad, conectarse con su identidad, su cultura, sus sabores y su gente. Una invitación abierta a disfrutar, sin límites «.

Para más información y para inscribirse al programa www.concordia.gob.ar/turismo/concorpass