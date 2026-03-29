Una fiesta que trasciende generaciones y mueve a todo Paysandú

La Semana de la Cerveza impulsa turismo, cultura y economía en Paysandú, reuniendo a miles de visitantes en una de las fiestas más populares del país.

En la primera jornada de la 59ª edición de la Semana de la Cerveza, el predio ferial comenzó a llenarse de vida con una noche cálida que, pese a la incertidumbre climática, permitió un arranque a pleno. Autoridades, visitantes y trabajadores del evento coincidieron en un mismo punto: el inicio de una de las fiestas más importantes del país.

En ese contexto, el diputado Fermín Farinha destacó el clima favorable y el entusiasmo que marca el comienzo de una semana cargada de actividades tradicionales, como la elección de las soberanas y el esperado espichado, que dan identidad al evento.

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Más allá del arranque, Farinha reflexionó sobre el valor histórico de la celebración. Con 59 años de trayectoria, la Semana de la Cerveza ha logrado evolucionar desde una fiesta local, pensada por y para los sanduceros, a un evento de alcance nacional e incluso internacional, que atrae visitantes de distintos puntos del mundo.

El impacto de la fiesta no es menor. Durante los nueve días que dura el evento, pasan por el predio más de 200.000 personas, una cifra que prácticamente duplica la población de Paysandú. Este fenómeno no solo refuerza su relevancia cultural, sino también su peso en la dinámica social y económica del departamento.

En ese sentido, el diputado subrayó el llamado “efecto derrame” que genera la celebración. La llegada masiva de visitantes impulsa sectores clave como el alojamiento, la gastronomía y el comercio, brindando oportunidades a emprendedores y trabajadores en un contexto regional desafiante, marcado por dificultades en el empleo y la actividad industrial.

Asimismo, resaltó el esfuerzo organizativo detrás de cada edición, señalando que la inversión pública y privada busca no solo sostener la fiesta, sino potenciar su impacto en toda la comunidad. A esto se suma el rol de los medios de comunicación, que permiten proyectar el evento más allá del territorio local.

Otro de los aspectos centrales es la experiencia del público. Año a año, la exigencia crece y la propuesta se renueva para ofrecer algo más que un paseo: se busca generar vivencias. Desde espectáculos en el anfiteatro hasta propuestas gastronómicas, actividades recreativas y el disfrute del entorno natural junto al río Uruguay, la fiesta apunta a involucrar a cada visitante.

Finalmente, el mensaje fue claro: la invitación está abierta. Paysandú se prepara para recibir a quienes aún no han decidido su destino, con una propuesta que combina tradición, cultura y entretenimiento en una semana que ya es parte del calendario nacional.

La Semana de la Cerveza no solo se vive: se experimenta, se comparte y se transmite de generación en generación.

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