¡Un Salto de copa!

Gladiador y Ferro Carril afrontan sus respectivos partidos en el Parque Luis T. Merazzi. Arsenal se juramenta en Paysandú. Tres equipos más desde la Liga Salteña a escena y con la misión de estreno y respuesta. Tres banderas y un objetivo: la gloria en OFI.

Para tres de los cuatro equipos de la Liga Salteña de Fútbol, hoy es tiempo de debut. Ayer lo fue de Universitario. El domingo cobija en la tarde, la ilusión de Arsenal en Paysandú, mientras que Gladiador y Ferro Carril ofician de locales en el Parque Luis T. Merazzi. Como hecho, es histórico: nunca antes cuatro equipos salteños jugando en la Divisional «A». La vuelta de Gladiador después de tanta lejanía en el tiempo, sin ser uno más. Ferro Carril suma dos orejonas, mientras Arsenal se juramenta en Paysandú: dignidad en la acción Se va y busca. (Registro gráfico de Leandro Fagúndez. Sitio oficial de Gladiador Fútbol Club)



Para hacer camino al andar

Como campeón salteño que es, Ferro Carril no perdió la categoría en OFI. Si de Gladiador se trata, fue uno más de los cuatro mejores en la Divisional «B» en la edición pasada, mientras Arsenal sacaba boleto entre los ocho mejores. Gladiador hará debutar a la mayoría de los que llegaron y en ofensiva un factor clave: Jorge Echenausi. Ferro Carril con Guzmán Aranda en el arco y la ausencia de Natanael Tabárez, por sanción que arrastra del año pasado. Las palpitaciones encendidas en la doble jornada del Merazzi y con Arsenal escuchándolo a distancia

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A Hindú lo tienen en la mira

Para la Divisional «B» será la de hoy, la novena fecha de la primera rueda. Para todos los gustos y crisol de especulaciones. Ahora Hindú es el líder y Deportivo Artigas se le planta enfrente y sin más vuelta: lo tiene en la mira. Con aroma de barrio, Cerro y Saladero es especial. Por entorno y pretensiones. Es un partido para que los tesoreros vayan sacando cuentas. No hay duelo que no trascienda en la «B». En la cima o en el abajo, un fútbol descargador de incertidumbres. El Tanque y Dublín Central por ejemplo, saben de qué se trata. Bien que lo saben.

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