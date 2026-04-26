“Un Salto al Atletismo” tuvo un comienzo prometedor y volverá en mayo con su segunda fecha

La primera fecha de Un Salto al Atletismo reunió a cinco escuelas en Salto. El programa, impulsado por la SND, tendrá continuidad en mayo.

El pasado 22 de abril se dio inicio de la primera jornada del programa “Un Salto al Atletismo” en Plaza de Deportes Dos Naciones, una propuesta que continúa consolidándose como una valiosa herramienta para el desarrollo deportivo y educativo de los niños salteños.

La iniciativa es organizada en conjunto por la Secretaría Nacional del Deporte y la Asociación Atlética de Salto, contando además con el respaldo del Batallón de Infantería y la Inspección Departamental de Primaria.

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En esta primera instancia participaron alumnos de las escuelas Nº 5, 64, 78, 111 y 112, quienes disfrutaron de una jornada cargada de actividad física, aprendizaje y diversión. A través de distintas estaciones y ejercicios especialmente diseñados, los escolares tuvieron su primer acercamiento a las disciplinas básicas del atletismo, en un entorno formativo y recreativo.

El objetivo principal del programa es acercar el atletismo a niños y niñas en edad escolar, promoviendo hábitos saludables, la actividad física y el descubrimiento de nuevas habilidades motrices. La propuesta busca además ampliar la oferta deportiva en el ámbito escolar, permitiendo que los alumnos conozcan una disciplina histórica y fundamental dentro del deporte olímpico.

La respuesta de los centros educativos y de los propios estudiantes fue altamente positiva, reflejando el entusiasmo generado por esta experiencia que combina formación, integración y competencia sana.

Tras este exitoso inicio, la organización ya confirmó que la segunda fecha se desarrollará durante el mes de mayo, dando continuidad a un proyecto que apunta a seguir creciendo y a consolidarse como una referencia en la promoción del atletismo infantil en Salto.

“Un Salto al Atletismo” reafirma así su compromiso con la formación integral de los más pequeños, sembrando hoy las bases de los futuros atletas y, sobre todo, fomentando valores esenciales como el esfuerzo, la perseverancia y el trabajo en equipo.

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