Un legado de lucha y educación desde la raíz

- espacio publicitario -

Cada 25 de julio se conmemora el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, Afrocaribeña y de la Diáspora, una fecha que nació en 1992 en República Dominicana, cuando mujeres de más de 30 países se reunieron para visibilizar su lucha contra el racismo, el sexismo y la discriminación estructural. En Uruguay, como en toda Latinoamérica, esta jornada busca honrar las raíces y la historia de resistencia de las mujeres afro, indígenas y de la diáspora.

Carla De Los Santos, madre, educadora y vedette de candombe, vive este día con un significado profundo. “Para mí representa una fecha muy importante de la mujer afrodescendiente, afrolatina y caribeña. De lucha, de visibilización, de fortaleza”, expresa. Sin embargo, aclara que no está de acuerdo con limitar la identidad afrodescendiente a un mes de visibilizaciones:

“Nos segrega más, nos distancia más de la sociedad… Yo soy afrodescendiente todo el año. No me define un mes.”

- espacio publicitario -

Recuerda que sus valores y fortaleza nacen de su propia familia: “Mi mamá me enseñó con su ejemplo, con su trabajo, con su respeto. Mis hermanas también han sido un pilar fundamental para que yo entienda quién soy y de dónde vengo.”

Su voz se quiebra cuando habla de la educación y el orgullo que sembró en su hijo, en un contexto marcado por la discriminación. “Siempre le enseñé a mi hijo… a que lleve con orgullo su color, su afrodescendencia, que no reniegue su color. Que Dios nos hizo así y así tenemos que ser, que no es algo malo… todos tienen que ver que nosotros somos uno más, que estamos acá para algo. Y no para ser juguete de nadie, ni tampoco hacerle daño a nadie.”

Carla insiste en la importancia de transmitir estas enseñanzas desde la infancia. “Lo que me gustaría que las niñas afro escuchen desde pequeñas… es la historia de la afrodescendencia, de los esclavos, de todo lo que vivieron. Y… que lleven nuestro color con orgullo, nuestra etnia con orgullo.”

Carla también reflexiona sobre el racismo: “Nadie nace odiando, nadie nace discriminando. Todo eso se aprende. Y si se aprende, también se puede desaprender. Nunca es tarde para cambiar, crecer y abrir los ojos.”

Para ella, su lucha cotidiana también es pedagógica. Ha logrado que personas de su entorno reflexionen sobre actitudes normalizadas de racismo: “Me llenó el alma saber que hay personas que reconocían y que no lo hacen más. Me di cuenta de que hice las cosas bien.”

Aunque reconoce las palabras hirientes que sufrió en su juventud, hoy vive con otra fortaleza: “Ahora, por supuesto que no me siento inferior ni tampoco superior y no me lastima como antes.”

Sus sueños van más allá de lo personal. “Mi sueño es ser educadora, no solo de sexualidad, sino de educadora en todo lo que pueda enseñar para bien a la sociedad y seguir orgullosa de mí misma.”

La historia de Carla De Los Santos resuena como testimonio y como una invitación a reflexionar. El 25 de julio es, en sus palabras, “un día de lucha y de visibilización”, pero también una fecha que nos recuerda que el orgullo y la dignidad no tienen calendario.