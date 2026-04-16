Un ídolo del Real de Madrid y un caballero

El mundo del fútbol despide al uruguayo Emilio Santamaría

José Emilio Santamaría figura como uno de los mejores zagueros que tuvo el fútbol español en la década de los 60, cuando llegó al Real de Madrid proveniente desde Nacional de Montevideo.

Fue una de las grandes incorporaciones que tuvo el equipo merengue, donde el uruguayo llegó a ganar la primera Copa Intercontinental lograda por el equipo español y después una serie de copas que llegaron justamente con las grandes estrellas que tenía el equipo madrileño, con figuras destacadísimas, como es el caso de uno de los emblemáticos arqueros rusos que estuvo Lev Yashin, como también el delantero húngaro Ferenc Puskás y otros tantos que fueron parte de las grandes gestas del equipo merengue en los 60, donde también supo conocer la derrota en las manos del Club Atlético Peñarol en el año 1966, donde Real de Madrid y Peñarol protagonizaron una de las finales más épicas del fútbol mundial.

Primero cayendo aquí en el Estadio Centenario el conjunto merengue, quien años atrás había conseguido el título frente al mismo equipo aurinegro, esta vez y en el año 66, Peñarol le ganaba aquí en el Centenario y también en el Santiago Bernabéu con un gol recordado por Pedro Virgilio Rocha.

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La figura de Santamaría

Esto habla de la magnitud de este uruguayo que defendió a la selección uruguaya, que también defendió a la selección española a la que supo dirigir. Fue jugador de Nacional y fue jugador también del Real de Madrid. Con 96 años dejó de existir este baluarte uruguayo que conquistó títulos en la vieja Europa y es recordado como una de las grandes figuras en el equipo español y aquí en el tricolor es recordado por lo hecho en los años ’50.

Lo pretendían muchos; se lo llevó el Madrid

En la década del 60 el fútbol comenzaba a tomar una dimensión verdaderamente global. Mientras en Europa ya se disputaban competencias internacionales de gran prestigio como la Copa de Europa, en Sudamérica nacía la Copa Libertadores, marcando un antes y un después para los clubes del continente.

En ese contexto de crecimiento y competencia entre regiones, el Real Madrid fijó su mirada en uno de los zagueros más completos de Sudamérica: José Emilio Santamaría. Dueño de una técnica poco habitual para su puesto, con firmeza en la marca, temperamento y una salida clara desde el fondo, el uruguayo reunía condiciones ideales para el fútbol europeo.

Santamaría no solo se adaptó rápidamente, sino que se consolidó como pieza clave en la defensa del conjunto merengue, integrando la zaga de uno de los equipos más poderosos de la época. Aquel Real Madrid no solo dominaba en el plano local, sino que también hacía historia a nivel internacional, siendo protagonista en la conquista de títulos y en la consolidación de competencias como la Copa Intercontinental.

Así, la llegada de Santamaría simboliza también ese puente entre el talento sudamericano y la élite europea, en una etapa en la que el fútbol comenzaba a construir su carácter verdaderamente mundial, algo que hoy se refleja en la dimensión global que mantiene el club español como uno de los gigantes indiscutidos del deporte.

Los números impresionantes que dejó;

Defensa fuerte, aguerrido y técnico. Ídolo de Nacional (290 partidos) y Real Madrid (337 partidos)

En el fútbol Uruguayo

Campeón Uruguayo 1950

Campeón Uruguayo 1952

Campeón Uruguayo 1955

Campeón Uruguayo 1956

Campeón Uruguayo 1957

En España

Campeón de Liga Española 1958

Campeón de Liga Española 1961

Campeón de Liga Española 1962

Campeón de Copa del Rey 1962

Campeón de Liga Española 1963

Campeón de Liga Española 1964

Campeón de Liga Española 1965

Títulos internacionales

Campeón de Europa 1958

Campeón de Europa 1959

Campeón de Europa 1960

Campeón Intercontinental 1960

Campeón de Europa 1966

Jugador de las selecciones uruguaya y española.

Con la Selección Uruguaya fue 4º en Suiza 1954 y posteriormente defendió a la Selección de España como jugador y entrenador.

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