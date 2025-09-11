Un año más meta cumplida de la “Hamburguesa Amiga”

- espacio publicitario -

Este martes 10 de septiembre se llevó a cabo una nueva edición del evento solidario anual “Hamburguesa Amiga”, organizado por la Comisión de Apoyo al Niño con Cáncer Nery Campos Pierri.

El numero de hamburguesas vendida cumplió ampliamente las expectativas, como así también el desarrollo en elaboración y distribución de las mismas.

Unas 200 personas estuvieron colaborando con esta actividad que es esperada cada año por la sociedad salteña.

En diálogo con EL PUEBLO, el presidente de la Comisión, el Cr. Álvaro Llama, compartió su balance tras la intensa jornada de trabajo y colaboración.

“Terminamos todo, funcionó bárbaro, vendimos todo lo que teníamos previsto vender”, comentó con satisfacción. Según explicó, el punto de distribución en Porco logró despachar todo antes del mediodía, algo inédito en ediciones anteriores. “En Porco terminamos tempranísimo, terminamos a mediodía, bien, cosa de nunca, y teníamos un lote importante porque casi todos los repartos salían desde allá”, detalló.

La otra sede principal, La Trouville, también cumplió con las expectativas. “Funcionó todo muy bien y se vendió lo que pensábamos vender”, agregó. El evento, que movilizó a más de 150 personas entre elaboración, distribución y logística, fue una verdadera muestra de solidaridad comunitaria.

“En Porco decía que éramos en torno de 100 personas más o menos, porque teníamos la parte de gastronomía de la UTU, que era quien básicamente elaboraba la hamburguesa, pero después teníamos empresas como Taxi Naranja que la distribuía, gente de los Leones que fue a colaborar, padres de gente que padeció la enfermedad también estaban…”, enumeró. En La Trouville, la participación fue similar. “Entre 150 y 200 personas, te aseguro que estaban repartiendo, elaborando y repartiendo y envasando y haciendo fuego, acercando la leña, cosas mínimas pero que suman”.

Financiamiento anual y apoyo comunitario

Consultado sobre cómo continúa el trabajo de la Comisión el resto del año, Llama explicó que son cautos en cuanto a organización de eventos y que el ingreso principal proviene de esta jornada solidaria, sumado a las cuotas mensuales de socios colaboradores.

“Con eso nosotros más o menos nos financiamos durante el año, más las cuotas sociales… siempre hay algún organismo, algún particular que te ayuda a traer una mano, o anónimos”, señaló.

En cuanto al presupuesto mensual que manejan, reconoció que no tienen una cifra precisa. “Somos muy económicos para gastar, siempre lo que preocupamos es ese tema”.

Actualmente, la Comisión brinda atención a entre 20 y 25 niños en etapa activa de tratamiento, además de acompañar a otras familias en procesos más avanzados o de seguimiento.

“Felices y bueno, eso es lo que logra, todo esto ayuda para esa recuperación que hablábamos del 80%” de niños con la enfermedad,» dijo, en referencia al porcentaje de recuperación de los pacientes, gracias al apoyo continuo.

Una jornada que deja huella

Al finalizar la entrevista, el sentimiento fue claro: satisfacción, gratitud y esperanza.

“De felicidad completa, mucho cansancio, pero como siempre decimos, el logro, el éxito de esto, es que nos permite seguir luchando para que los niños se salven, que los niños de Salto se salven”, expresó.

También destacó el trabajo conjunto con la Perez Scremini, “nuestro gran aliado en este tema”, y aseguró que el impulso que deja este evento permite seguir adelante con fuerza renovada.

“Feliz, cansado, pero feliz y contento”, concluyó