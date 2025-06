Un abonado en suelo «naranjero»: Ferro Carril y Universitario ya lo saben: Coelho, el juez

- espacio publicitario -

Desde el Consejo Técnico de la Organización del Fútbol del Interior, las designaciones de las ternas, con la mira puesta en la fecha del sábado, partidos de vuelta por octavos de final

del Campeonato del Interior en la Divisional «A». Ferro Carril será local en el Parque Luis T. Merazzi frente a Universitario, después de la victoria roja por 3 a 1. NÉSTOR COELHO, de la Liga de Fútbol de Rivera, para convertirse en árbitro central. En el caso de Coelho, es poco menos que un abonado a dirigir partidos en nuestro medio. Por lo tanto, en su historia personal, Ferro Carril y Universitario es tan solo uno más.

En el primer juego que finalizara con imposición de Universitario por 3 a 1, la polémica ardiendo como consecuencia de los fallos del artiguense Carlos Eduardo Paz, tanto en la prematura expulsión de Natanael Tabárez, como en los dos penales sancionados contra Ferro Carril.

El equipo de Emilio Silva y Luis Alberto Avellanal, con el objetivo ineludible: no solo ganar, sino que la diferencia no sea menos que de dos goles. Si Universitario empata o pierde por un gol, habrá adquirido el derecho de ser uno de los ocho mejores equipos del fútbol de OFI.

Tanto para saber…. ¿Quién suple a Natanael Tabárez?; ¿y quién suple a Emiliano Maciel?

-Jueves y viernes. últimas sesiones para los siete equipos salteños que se suman a la nueva secuencia del Campeonato del Interior, tanto en la «A» como en la «B». En el caso de Ferro Carril, el monopolio de la duda: quién suple al suspendido Natanael Tabárez. Desde la lógica podría apuntarse al riverense DALTON BUENO, pero no se trata de opción tan viable.

En tiendas de Ferro se tiene en claro que no ha adquirido su mejor física aún. Lo de Enzo Borges y Jorgeluis Vera no parece admitir dudas. Todo radica en saber la figura táctica de la franja en función del imperativo de victoria. Téngase en cuenta que NAHUEL MACHADO, surge como virtualmente descartado, a la luz de la dolencia padecida ante Universitario en el juego pasado.

A su vez, si de suspensos se trata, Arsenal surge en la misma línea que Ferro Carril, por la expulsión de EMILIANO MACIEL. En un significativo tramo del partido el equipo de Richard Requelme se manejó con un hombre de menos, pese a lo cual alcanzó un empate que no le vino mal. Después de todo la chance de avance a la siguiente fase, permanece intacta.

Vea Nacional…. «Yo no dudo: Agustín Suárez puede ser puntero también»

¿Cuántos jugadores en el medio, con la capacidad de desnivel en el mano a mano, como la de Agustín Suárez?.Ocurre que además el exjugador de Ceibal y con la de Nacional desde la temporada pasada, va recuperando su mejor expresión física. HÉCTOR ALEJANDRO TORRENS, clava la interrogante con respecto a los 11 de arranque, con todos los sentidos puestos en el partido ante Arsenal.«Yo no dudo: Agustín Suárez puede ser puntero también. De hecho ha jugado en esa posición». Con ese enfoque del entrenador, todo es posible, porque además no le faltan variantes posicionales, como en el caso de Rodrigo «Rolo» Pérez: puede ser volante externo o delantero por la banda.De lo que no hay dudas: siendo uno más en la franja media, su influencia ha resultado notoria. Nacional adiestra hoy y ya con la decisión del DT respecto a los 11. Vuelto al plantel Facundo «Colo» Moreira y contemplando un fin en sí mismo: que Matías Morales responda con su máxima potencialidad desde lo técnico a lo físico. Mientras que el gol….no deja de estar.

El Ceibal Femenino de la resonancia: Después del 4 a 0…rumbo a Guichón: patente de favoritas

El estreno de Ceibal no fue menos que resonante en el Campeonato del Interior a nivel de Fútbol Femenino en mayores. Jugando de visitante en Paysandú, el 4 a 0 ante Bella Vista, con un gol de María Paula Ferreira y los tres restantes de María Italia Argain Alvez. Ahora las «guapas» apuntan al segundo juego, siendo visitantes otra vez. Será el domingo próximo a las 15.30′ cuando enfrenten a Orgoroso de Guichón, en el Parque Municipal de aquella ciudad del Interior de Paysandú.

En el caso de Orgoroso, perdió 10 a 0 en su debut, por lo que todo hace suponer que Ceibal puede estar rubricando su segunda victoria consecutiva. En la tercera fecha, Ceibal será local ante Progreso. De los cuatro equipos en cada una de las series, dos avanzan a la siguiente instancia. Es el retorno de Ceibal al Torneo de OFI, ahora con la Dirección Técnica de Sergio Gustavo Olivera.