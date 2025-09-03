Un 24% de los productores que se postularon a Procría son colonos

- espacio publicitario -

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) presentó este lunes 1° de septiembre los resultados de las postulaciones al programa Procría, iniciativa que busca fortalecer la producción ganadera mediante apoyo técnico y organizacional a los productores.

En la conferencia de prensa, el presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC), Alejandro Henry, informó que de un total de 1.681 productores inscriptos, 360 son colonos, lo que equivale al 24% de los postulantes. “Estamos muy contentos por la cantidad de colonos que se adhirieron a este programa”, expresó.

Del encuentro participaron el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti; el presidente del Instituto Plan Agropecuario y coordinador de Procría, Santiago Scarlato; el presidente del Instituto Nacional de Carnes, Gastón Scayola; y el representante del Banco Mundial en Uruguay, Remi Trier.

Henry destacó que 680 técnicos integrarán equipos multidisciplinarios seleccionados por el Plan Agropecuario, la Dirección General de Desarrollo Rural, la Facultad de Agronomía y la Facultad de Veterinaria. Estos profesionales acompañarán a los productores en la implementación de prácticas y en el desarrollo de capacidades productivas.

Uno de los aspectos más relevantes para los colonos es que recibirán asistencia técnica gratuita durante cuatro años, trabajando en grupo para potenciar los resultados. “Los colonos que se adhirieron van a tener asistencia técnica gratuita durante cuatro años, con trabajo en grupo”, subrayó Henry.

Asimismo, el titular del INC adelantó que la institución aprovechará esta instancia para gestionar nuevos apoyos destinados a los colonos, con el objetivo de fortalecer y potenciar su trabajo colectivo.

“Queremos aprovechar toda la parte de asistencia técnica para poder potenciar el trabajo de estos grupos”, señaló Henry, reafirmando la importancia de Procría como herramienta de desarrollo productivo y social en el sector agropecuario.