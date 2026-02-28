Últimas Llamadas al Puerto 2026: desfile sin palco oficial

Este sábado se realiza el último desfile de Carnaval 2026 en Salto. Siete comparsas participarán en Llamadas al Puerto y no habrá palco oficial para autoridades.

Último desfile de Carnaval 2026 con Llamadas al Puerto

La ciudad vive horas de expectativa y emoción en la previa del concurso local de Llamadas al Puerto, que marcará el cierre del Carnaval 2026 con un desfile que volverá a llenar de ritmo y color el tradicional recorrido desde Plaza 33 hasta la zona de Brasil y Chiazzaro.

Desde las 21:00 horas, siete agrupaciones recorrerán el circuito en una nueva edición que celebra dos décadas de historia de las Llamadas en Salto, una propuesta que se ha consolidado como expresión de la identidad afro y cultural en el Uruguay. El evento convoca año a año a cientos de espectadores que acompañan con entusiasmo el desfile de tambores, danza y tradición.

Entradas, accesos y organización

Las entradas se encuentran a la venta a un precio único de 200 pesos a través de Redtickets y locales de Redpagos.

Los accesos previstos por la organización serán por:

Uruguay y Julio Delgado

República Argentina y Brasil

Uruguay y Juan Carlos Gómez

Colón y Artigas

Calle Albisu, ingresando por Brasil

Además, el espacio de Plaza 33 tendrá ingreso libre y gratuito para el público que prefiera disfrutar del espectáculo desde ese punto.

Sin palco oficial: la decisión del intendente

En esta edición, una de las novedades más comentadas es la decisión del intendente Carlos Albisu de retirar el tradicional palco de autoridades. Según se indicó, la medida apunta a que los invitados especiales puedan vivir el desfile junto al público general, integrándose al ambiente popular de la fiesta.

La resolución marca además un cambio hacia adelante: en futuras celebraciones de Carnaval no se instalarán palcos oficiales destinados exclusivamente a autoridades.

Orden del desfile

El orden confirmado para las agrupaciones será el siguiente:

Tronar del Norte Lonjas del Sur Zulumbé Xangó Candombe El Legado Candombero Tu Candombe Tunguelé

Cada comparsa aportará su estilo y propuesta artística, en una noche que promete ritmo constante y fuerte participación popular.

Servicio de transporte al cierre

Una vez finalizado el espectáculo, se dispondrá de servicio de ómnibus desde el cruce de Brasil y República Argentina, con destino a diferentes barrios de la ciudad, facilitando el retorno del público.

