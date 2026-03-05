Alguna vez me pregunté, si tuviera que escribir mi última columna de opinión en mi vida, ¿de qué escribiría? ¿Cuál sería ese tema central que me quita el sueño y que en poco espacio debo tratar de describirlo y que se entienda?

Pero como siempre, no escribiendo para que estén de acuerdo ni para convencer a nadie, sino simplemente para describir mi forma de ver las cosas, que podrá compartirse o legítimamente, no.

Pensé y me di cuenta que la lista era muy larga. Seguía pensando y aparecían más temas que no había alcanzado a valorar como correspondía. Entonces pensé, bien, un tema solo no podrá ser, entonces deberá ser algo más genérico y amplio que intente englobar a todos.

Es así como llego a esta última reflexión, expresando mi deseo de que todos los problemas que hoy agobian a nuestra sociedad, desde el empleo, una mejor remuneración, una vivienda digna, una infancia feliz y sin problemas y un largo etcétera, tanto como el número pi, se resuelvan.

La magia no existirá si intentamos encontrarla en solitario, pero si nos juntamos todos, unidos por una causa común, no dudo que la magia aparecerá. Más allá de la frase común de que la unión hace la fuerza, lo que logra la mística del orgullo de ser salteño pasa por la unidad, que no quiere decir unanimidad, sino simplemente construir unidos un proyecto de departamento en el que valga la pena seguir viviendo. Hace años que se perdió esa mística que llevó a este hermoso departamento a estar a la vanguardia productiva del país, generando bienestar. Apostemos pues a intentar recuperar esa mística que nos ayude a resolver todos nuestros dilemas.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/qlm4