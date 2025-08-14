Udelar Salto celebra 20 años de Turismo y anuncia curso y encuentro de virología

- espacio publicitario -

Aniversario de Turismo, formación en trabajo con familias y convocatoria científica marcan la agenda de la sede salteña.

La sede Salto del CENUR Litoral Norte de la Universidad de la República (Udelar) vivió una semana de intensa actividad académica y cultural, con la celebración de los 20 años de la Licenciatura en Turismo, el anuncio de un nuevo curso de Educación Permanente y la apertura de inscripciones para el III Encuentro Uruguayo de Virología.

20 años de la Licenciatura en Turismo

El pasado miércoles 13 de agosto se desarrolló una jornada especial para conmemorar el vigésimo aniversario de la Licenciatura en Turismo, carrera que comenzó en Salto en agosto de 2005.

El evento contó con la presencia del decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Prof. Pablo Martinis, y del decano de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER, Argentina), Cr. Raúl Alberto Mangia. También participaron el director del CENUR Litoral Norte, Dr. Mauricio Cabrera; el director de la sede Salto, Dr. Juan Romero; la directora de la Licenciatura en Turismo de UNER, Dra. Lucila Salessi; y la directora de la Licenciatura en Turismo de Udelar Salto, Mag. Rossana Campodónico, además de docentes, estudiantes, operadores turísticos y público en general.

La jornada cerró con la conferencia “La construcción de narrativas locales de valor en el turismo”, a cargo de la Dra. Silvina Gómez, de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina).

Curso “Trabajo con familias en las realidades actuales”

La Unidad de Educación Permanente de la sede Salto informó sobre el curso “Trabajo con familias en las realidades actuales”, que se dictará en septiembre en modalidad virtual.

Fechas: 16, 17, 18, 19 y 26 de septiembre de 2025

16, 17, 18, 19 y 26 de septiembre de 2025 Horario: 18:00 a 21:00 horas

18:00 a 21:00 horas Modalidad: Virtual

Virtual Docentes: Paola Silva y Maricel Balzaretto

Paola Silva y Maricel Balzaretto Destinatarios: Egresados y estudiantes de Maestría

El programa abordará temas como primera infancia, desarrollo humano, pobreza, crianza con enfoque ecológico-relacional, metodologías de intervención y evaluación. Las inscripciones se realizan exclusivamente vía web en www.litoralnorte.udelar.edu.uy hasta el jueves 11 de septiembre a las 12:00 horas.

III Encuentro Uruguayo de Virología

Los días lunes 1° y martes 2 de diciembre de 2025 se llevará a cabo el III Encuentro Uruguayo de Virología en la sede Salto de la Udelar. El Comité Organizador informó que la convocatoria para la postulación de resúmenes e inscripción temprana permanecerá abierta hasta el 31 de agosto.

El evento contará con sesiones de pósters, mesas temáticas, conferencias plenarias y una mesa especial. Gracias al Fondo de Apoyo a Eventos Académicos en los Centros Universitarios Regionales, se cubrirán gastos de estadía y traslado para quienes presenten trabajos en modalidad póster o exposición oral.

Más información e inscripciones: eventos.udelar.edu.uy/event/4