Turismo en el litoral: Menoni destacó el crecimiento de la Semana de la Cerveza y el potencial termal

El ministro de Turismo resaltó el impacto del evento sanducero y reafirmó el apoyo al corredor termal como motor del desarrollo regional.

Una fiesta que consolida al interior como destino turístico

El ministro de Turismo, Pablo Menoni, participó en una nueva edición de la Semana de la Cerveza en Paysandú, donde destacó el crecimiento sostenido del evento y su relevancia dentro del calendario nacional. Según expresó durante su visita, la tradicional celebración se ha consolidado como una de las principales referencias turísticas del interior del país.

Menoni señaló que esta fiesta, con casi seis décadas de historia, ha logrado posicionar a Paysandú como un polo atractivo tanto para el turismo interno como regional. En ese sentido, remarcó que, más allá de su carácter cultural y gastronómico, la Semana de la Cerveza representa una propuesta integral que moviliza múltiples sectores.

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“Esto no es solo gastronomía o cultura, es una actividad integral que atraviesa distintos ámbitos y genera trabajo”, afirmó el ministro, destacando el impacto económico que eventos de este tipo tienen en las comunidades locales.

El valor del trabajo conjunto entre gobiernos

Durante su presencia en el predio, Menoni también subrayó la importancia de la articulación entre el gobierno nacional y las intendencias. En particular, valoró la sinergia lograda con la Intendencia de Paysandú, destacando la disposición para impulsar políticas conjuntas que fortalezcan el turismo en la región.

El jerarca resaltó que este tipo de coordinación es clave para potenciar el desarrollo de propuestas turísticas sostenibles, capaces de atraer visitantes y dinamizar la economía local. Además, hizo énfasis en el esfuerzo que implica la organización de un evento de estas características y el compromiso de los actores involucrados.

Foto: Intendencia de Paysandú

El corredor termal, eje estratégico para la región

Consultado sobre el desarrollo turístico del litoral, el ministro reafirmó el respaldo del gobierno al corredor termal, al que definió como uno de los principales atractivos del país. En ese marco, sostuvo que las termas continúan siendo un factor determinante para captar visitantes tanto nacionales como internacionales.

Menoni indicó que, además del apoyo general al corredor, existen proyectos específicos en evaluación para departamentos como Salto y Paysandú. En ese sentido, adelantó que se mantendrán reuniones de trabajo con autoridades locales para avanzar en nuevas iniciativas.

“El corredor termal es un atractor impresionante para el turismo interno, regional e internacional”, expresó, reafirmando la importancia de seguir fortaleciendo esta propuesta como eje del desarrollo turístico del litoral.

Eventos y territorio: una estrategia de crecimiento

La presencia del ministro en la Semana de la Cerveza también dejó en evidencia la apuesta por consolidar grandes eventos en el interior como herramienta para descentralizar la actividad turística. Según se desprende de sus declaraciones, este tipo de iniciativas no solo promueven la identidad local, sino que además generan oportunidades económicas y laborales.

En esa línea, Menoni destacó que Uruguay cuenta con diversas celebraciones de relevancia, aunque consideró que la fiesta sanducera ocupa un lugar destacado en el interior, por su trayectoria y capacidad de convocatoria.

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