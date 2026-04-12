Triunfo de Trébol con salteños en cancha

Trébol de Paysandú venció 63-22 a Champagnat por el Uruguayo, con destacada actuación de jugadores salteños y puntos bonus clave en la tabla.

Por la segunda fecha del Campeonato Uruguayo, el Trébol de Paysandú logró un triunfo cómodo como local ante el Club Champagnat de Montevideo por 63 a 22 con gran actuación de salteños en cancha.

Manuel Barreiro (titular), Gabriel Viera y el juvenil m20 Sebastián Dalmao (ingresando ambos desde el banco con buenos minutos en el segundo tiempo) fueron los salteños que están en la plantilla “verde” que dirige técnicamente el ex Selección Uruguaya Carlos Arboleya.

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Con buen arbitraje de Bernardo García el capitalino, Paysandú Trébol Rugby fue amo y señor de todo el partido, con muy buenos ataques, tries y conversiones en el primer tiempo, yéndose al descanso sin mucho titubeo por 42 a 10 en una gran muestra de supremacía.

En el segundo tiempo, aflojó un poco en ataque, rotando el plantel con varios cambios, con los salteños como parte clave en defensa y un buen juego colectivo, aunque hizo crecer algo al rival, que a la postre no le terminó alcanzando, logrando la victoria definitiva por esta segunda fecha del Apertura del Campeonato Uruguayo por 63 a 22, siendo benévolo en esta segunda parte.

Este gran triunfo fue importantísimo, ya que los puntos Bonus por tantos tries a favor, pesan en la tabla, ya que el equipo sanducero se mantiene entre los 5 de arriba y busca como el pasado año ingresar al menos a una semifinal del Campeonato, que lo tuvo la pasada edición como gran animador.

Postpartido, Diario El Pueblo tuvo la palabra del juvenil salteño m20 Sebastián Dalmao de gran segundo tiempo, y expresó: “Este campeonato viene lindo, venimos trabajando duro y creo que está dando su fruto y se demostró en este partido”.

Dalmao agregó: “En primera me tocó debutar cuando cumplí los 18, en 2024, jugué gran parte del 2025 y estamos arrancando este 2026 con todo, el año pasado, creo que fue un buen nivel y como siempre, ahora subiendo mucho más todavía”.

Sebastián finalizó: “Tuve la posibilidad de estar en Peñarol y ahora con la selección nos toca un Mundial M20, el pasado campeonato en Rosario viajé sí, pero no nos fue como se esparaba, todo sirve para aprendizaje”.

Trébol, en la próxima fecha se enfrenta a Pucaru Stade Galois, más conocido como PSG en Montevideo el próximo sábado donde buscará seguir peleando arriba y seguir por la senda de la victoria, ya que la primera fecha tuvo un traspié en la capital con Carrasco Polo, uno de los rivales a vencer sin dudas esta temporada.

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