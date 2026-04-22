Tres siniestros viales dejan varios lesionados en la ciudad

Personal policial intervino en distintos siniestros de tránsito ocurridos en la jornada, dejando como saldo varias personas lesionadas, entre ellas un menor de edad.



El primer hecho se registró en la intersección de calles 1.º de Mayo y 19 de Abril, donde por causas que se investigan colisionaron una camioneta marca Citroën C3, conducida por un hombre de 45 años, y una moto marca Yumbo, guiada por una mujer de 49 años. Según manifestó el conductor, circulaba por 19 de Abril en dirección oeste cuando, al llegar al cruce mencionado, impactó con el birrodado que se desplazaba hacia el sur. A raíz del choque, la motociclista cayó al pavimento, resultando lesionada. Fue asistida y trasladada a un centro asistencial, donde se le diagnosticó “politraumatizada leve”, siendo posteriormente dada de alta.

En otro hecho, personal tomó conocimiento de un siniestro en la intersección de avenida Rodó y Silvestre Blanco, protagonizado por un único motonetista. El conductor, un joven de 20 años, expresó que circulaba por avenida Rodó y, al intentar esquivar irregularidades del pavimento, perdió el dominio del vehículo, cayendo pesadamente al suelo. Como consecuencia, sufrió lesiones y debió ser trasladado al Hospital Regional de Salto, donde fue diagnosticado como “politraumatizado”. En el lugar trabajó Brigada de Tránsito.

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Finalmente, se reportó un siniestro entre un vehículo y un peatón en avenidas Concordia y Benicio Cabral. Una mujer de 39 años informó que su hijo de 14 años arribó al domicilio manifestando haber sido embestido por un automóvil cuyo conductor se dio a la fuga sin prestarle asistencia. El adolescente presentaba dolor en la zona de la cadera, siendo trasladado en ambulancia al Hospital Regional de Salto, donde se le diagnosticó “politraumatizado”, quedando a la espera de estudios complementarios.

Brigada de Tránsito se encuentra trabajando en el esclarecimiento de este último hecho para dar con el responsable.

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