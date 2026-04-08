Tres siniestros de tránsito en Salto dejan varios lesionados y un conductor fugado!

Tres siniestros en Salto dejaron varios heridos. Intervino la Brigada de Tránsito y las víctimas fueron asistidas en el Hospital Regional.



Personal policial intervino en distintos siniestros de tránsito registrados en la ciudad de Salto, con varios lesionados de diversa entidad y la actuación de la Brigada Departamental de Tránsito en cada uno de los hechos.

En primera instancia, efectivos concurrieron a la intersección de calles Grito de Asencio y Agraciada, donde un joven de 22 años, conductor de una motocicleta, perdió el dominio su moto y cayó al pavimento, resultando lesionado. En el lugar se hizo presente una ambulancia de UCMS; el médico actuante diagnosticó “traumatismo de columna cervical”, siendo trasladado al Hospital Regional Salto para su atención.

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Por otra parte, en la intersección de Avenida Armando I. Barbieri y calle Juncal, se registró un siniestro de mayor entidad. Una motocicleta Yumbo GS, conducida por una mujer de 47 años, que circulaba hacia el oeste, fue colisionada por una camioneta Fiat Strada Freedom, guiada por una joven de 20 años que transitaba por calle Juncal. Como consecuencia del impacto, tanto la conductora como su acompañante, de 50 años, resultaron lesionadas. Asistidas por personal médico, se diagnosticó a la conductora “politraumatizada, con posible fractura de pierna izquierda”, mientras que la acompañante presentó “herida en mano”. Ambas fueron trasladadas al Hospital Regional Salto.

Finalmente, en la intersección de calles Acuña de Figueroa y Sarandí, se produjo otro siniestro de tránsito. En el lugar, la conductora de un automóvil Suzuki, de 55 años, manifestó que circulaba hacia el este acompañada por una mujer de 72 años, cuando colisionaron con un vehículo marca BYD, cuyo conductor se dio a la fuga. A raíz del impacto, la acompañante resultó lesionada, siendo asistida en un centro de salud, donde se le diagnosticó “politraumatizada, pasa a tomógrafo”.

En todos los casos intervino la Brigada Departamental de Tránsito, continuándose con las actuaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

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