Tres siniestros de tránsito en la ciudad: un menor lesionado y conductores que se retiran del lugar

En diferentes intervenciones, personal policial actuó ante tres siniestros de tránsito ocurridos en la ciudad, dejando como saldo varias personas lesionadas, entre ellas un menor de edad.

El primer hecho tuvo lugar en la intersección de avenida José Batlle y Ordóñez y José Enrique Rodó. Allí, una mujer de 35 años manifestó que su hijo de 6 años fue rozado por una motocicleta mientras cruzaba por la senda peatonal, lo que provocó su caída al pavimento. El conductor del birrodado se retiró del lugar sin prestar asistencia. El menor fue atendido por una unidad médica, diagnosticándosele politraumatismos leves, recibiendo el alta en el lugar. Se trabaja en el esclarecimiento del hecho.



En otro episodio, ocurrido en avenida Carlos Reyles, en la zona de Puente Blanco, una mujer de 27 años que circulaba en moto de sur a norte perdió el dominio del vehículo antes de llegar al puente, cayendo al pavimento. Fue asistida por personal médico de EMI, quienes le diagnosticaron politraumatismos leves, siendo trasladada al hospital para una mejor evaluación.



El tercer siniestro se registró en la intersección de calles Héctor Gutiérrez Ruiz y Agraciada, donde se produjo una colisión entre una camioneta y una motocicleta. El conductor del vehículo, un hombre de 53 años, expresó que circulaba por Agraciada cuando, al llegar a la intersección, impactó con el birrodado. Según el acompañante de la moto, el vehículo era conducido por una mujer que se retiró del lugar tras el choque. El acompañante, un hombre de 39 años, sufrió una herida cortante en el miembro inferior derecho, siendo asistido por personal médico y trasladado al Hospital Regional Salto.

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Las autoridades continúan trabajando en la investigación de los hechos, especialmente en los casos donde los conductores involucrados abandonaron la escena.

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