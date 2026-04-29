Tres siniestros de tránsito con lesionados en la ciudad.

Personal policial intervino en tres siniestros de tránsito registrados en distintos puntos de la ciudad, todos con participación de motociclistas y con personas lesionadas.

El primero ocurrió en la intersección de avenida Juan Harriague y Washington Beltrán, donde un hombre de 39 años manifestó que circulaba en su moto marca Vince, modelo Spring 125, en dirección oeste, cuando colisionó con una camioneta Chevrolet Custom que se encontraba estacionada en la misma vía y sentido. A raíz del impacto, el conductor cayó al pavimento y fue asistido por personal médico, que diagnosticó “fractura de rodilla derecha”, siendo trasladado a un centro asistencial.

El segundo siniestro se registró en avenida Armando I. Barbieri y Dr. Arregui (vía férrea). En el lugar, una mujer de 22 años declaró que circulaba en su birrodado marca Baccio, modelo P110, en dirección este, cuando colisionó con un perro, lo que provocó su caída. Fue asistida por una unidad de emergencia médica de EMI, que diagnosticó “politraumatismos, sin pérdida de conocimiento, con traumatismos en codos y manos”.

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El tercer hecho tuvo lugar en la intersección de calles Julio Delgado y Maciel. Un hombre de 28 años expresó que circulaba en su moto marca Yumbo, modelo Max 110, en dirección sur, cuando colisionó con un automóvil Volkswagen Suran, conducido por un hombre de 60 años, quien realizaba una maniobra de marcha atrás para ingresar a su domicilio. En el lugar se hizo presente emergencia médica de EMI, diagnosticando al motociclista “politraumatizado, con compromiso de rodilla y luxación de hombro”, siendo trasladado a un centro asistencial.

Las actuaciones continúan a cargo de personal policial

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