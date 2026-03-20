Tres siniestros con lesionados

Tres siniestros de tránsito ocurridos en diferentes zonas de Salto dejaron varias personas lesionadas, que debieron ser asistidas por servicios de emergencia y trasladadas a centros de salud.

Tres siniestros de tránsito dejaron personas lesionadas en distintos puntos de la ciudad

Choque entre camión y moto en 18 de Julio y Manuel Patulé

A las 13:30, en 18 de Julio y avenida Manuel Patulé, un camión FAW que intentaba realizar un giro en “U” fue colisionado por una moto Zanella Sapucai 125 cc que circulaba de Este a Oeste. El motociclista, de 23 años, resultó politraumatizado moderado y fue trasladado al Centro Médico de Salto CAM.

Conductora se desvaneció y chocó vehículos estacionados en Apolón de Mirbeck

A la misma hora, en avenida Apolón de Mirbeck y calle Invernizzi, una conductora de 50 años que circulaba en un automóvil Geely se desvaneció, perdió el dominio del vehículo y colisionó contra dos autos que se encontraban estacionados. Fue diagnosticada como politraumatizada leve con pérdida de conocimiento y derivada al CAM.

- espacio publicitario -

Motociclista lesionada tras impacto con puerta de auto en Agraciada y Teófilo Córdoba

Más tarde, sobre las 15:00, en Agraciada y Teófilo Córdoba, una motociclista de 46 años que circulaba al Este colisionó contra la puerta de un automóvil Ford que fue abierta en ese momento por su conductor. La mujer sufrió politraumatismos moderados y traumatismo encéfalo craneano sin pérdida de conocimiento. Fue asistida por emergencia móvil Emergencia Médica Integral EMI y trasladada al CAM

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/igja