Tres intervenciones policiales con detenidos y requisitorias

Personal policial que realizaba recorridas en barrio Caballero, en la intersección de avenida Gaboto y Arenal Grande, procedió a la identificación de un hombre de 34 años. Tras ser consultado en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública, se constató que presentaba requisitoria pendiente por orden judicial, procediéndose a su notificación.



En otro procedimiento efectuado también en barrio Caballero, en avenida Gaboto y calle 10, efectivos policiales identificaron a un hombre de 32 años. Al ser consultado en el Centro de Comando Unificado, se verificó que mantenía requisitoria pendiente por orden judicial, por lo que fue trasladado para los trámites correspondientes.



Por otra parte, se recibió un llamado alertando sobre personas extrañas en el interior de un predio ubicado en avenida W. F. Aldunate y Corrientes. Al arribar al lugar, personal policial divisó a un hombre que intentó darse a la fuga, siendo detenido a pocos metros. Se trataba de un hombre de 38 años.

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Entrevistados los damnificados, una mujer de 34 años y un hombre de 37, manifestaron que no era la primera vez que el individuo cometía hurtos en el lugar. En esta oportunidad, denunciaron el hurto y daños en el cableado de tres vehículos, agregando además que cuentan con cámaras de seguridad.



Puesta en conocimiento la Fiscalía de turno, se dispuso la detención del denunciado, la incautación de una mochila con efectos y su traslado para continuar con las actuaciones correspondientes.

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