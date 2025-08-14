Tres hechos policiales en Salto: robo en vivienda, choque entre motos y hurto en obra

Durante la jornada de ayer, la Policía de Salto intervino en distintos incidentes: un hurto en una vivienda con importante botín, un siniestro de tránsito que dejó heridos y el robo de herramientas en una obra en construcción.

Robo en vivienda: se llevaron moto, electrodomésticos y una balanza

A la hora 06:40 de ayer, mediante comunicación al Servicio de Emergencias 9-1-1, personal policial concurrió a la intersección de calles 19 de Abril, a la altura del número 2900, por hurto consumado en una vivienda.

En el lugar se entrevistó a un hombre de 35 años de edad, quien manifestó que su pareja se habría retirado de la finca en horas de la tarde del día anterior y que, próximo a la hora 07:00 de ayer, al retornar constató la faltante de una moto marca Yumbo Max, color oscuro, un televisor Smart de 32 pulgadas, un lavarropas, un equipo de música y una balanza comercial. Se trabaja en el hecho.

Siniestro entre dos motos dejó heridos en Florencio Sánchez y Aschieri

Siendo la hora 08:55 de ayer, mediante comunicación al Servicio de Emergencias 9-1-1, personal policial concurrió a la intersección de calles Florencio Sánchez y Presbítero Agustín Aschieri por siniestro de tránsito entre dos motos.

En el lugar se entrevistó a una mujer de 19 años de edad, conductora de una moto marca Yumbo Max 110, quien circulaba por calle Presbítero Agustín Aschieri en dirección al Este y, al llegar a la intersección con calle Florencio Sánchez, colisionó con una moto marca Baccio Classic 125, conducida por un hombre de 29 años de edad, el cual circulaba por calle Florencio Sánchez con dirección al Sur.

Acudió al lugar una unidad de emergencia médica, cuyo personal diagnosticó a la femenina como politraumatizada leve, TEC sin pérdida de conocimiento, siendo trasladada al Hospital Regional Salto. En cuanto al masculino, se le diagnosticó politraumatizado, con traumatismo de tórax cerrado, negándose éste a ser trasladado. Se trabaja en el hecho.

Robo de herramientas en una obra en construcción

Próximo a la hora 12:50 de ayer, mediante comunicación al Servicio de Emergencias 9-1-1, personal policial concurrió a calle Diego Lamas, a la altura del número 100, por hurto consumado en una obra en construcción.

En el lugar se constató que las víctimas del hecho serían tres hombres de 52, 37 y 25 años de edad, quienes manifestaron que les fueron hurtadas varias herramientas. Se recepcionó denuncia en el lugar. Se trabaja en el hecho.