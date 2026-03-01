Tres hechos policiales en Salto: hurto, incendio y daños

Hurto en comercio del Centro, incendio fatal en finca precaria y robo con daños en un vehículo marcaron la jornada policial de ayer en Salto.

Hurto en tienda de ropas en calle Uruguay al 600 – Delincuente huyó en bicicleta

Una mujer denunció la sustracción de prendas y accesorios en horas de la tarde

A la hora 18:20 de ayer, en calle Uruguay a la altura del 600, una mujer denunció que un hombre ingresó a una tienda de ropas y hurtó varias camisetas y collares.

Según lo manifestado, el individuo se dio a la fuga en una bicicleta tras concretar el hecho. La Policía investiga lo ocurrido para identificar al autor.

Incendio en finca precaria dejó una persona fallecida – Hombre de 22 años fue hallado sin vida

El siniestro ocurrió en la zona de asentamiento en Avenida Reyles y José Pedro Varela

Próximo a la hora 23:06 de ayer, mediante llamado al servicio de emergencias 9-1-1, se tomó conocimiento de un incendio en una finca precaria ubicada en la intersección de Avenida Reyles y calle José Pedro Varela, en la zona de asentamiento.

Al lugar concurrieron móviles policiales y personal de Bomberos, constatando que la vivienda, construida en chapa y madera, se encontraba totalmente incendiada.

Una vez controlado el foco ígneo, fue ubicada en el interior una persona fallecida. Personal de emergencia médica constató el fallecimiento de un hombre de 22 años. Enterada la Fiscalía de Turno, dispuso actuaciones a fin de esclarecer los hechos.

Hurto en interior de vehículo en calle Luis Pasquet al 1100 – Dañaron una puerta y robaron radio multimedia

El propietario constató los daños en la mañana de ayer

En la mañana de ayer, próximo a la hora 07:30, en calle Luis Pasquet al 1100, el propietario de un auto marca Nissan, modelo Sentra, denunció que había dejado el vehículo estacionado frente a su finca sobre la hora 23:00.

Posteriormente constató daños en la puerta delantera izquierda, con forzamiento en la parte superior, y la falta de la radio multimedia.

La Policía trabaja en el hecho para determinar responsabilidades.

