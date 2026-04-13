Trébol Hockey ganó con salteños en cancha

Trébol Hockey de Paysandú ganó su encuentro por la segunda fecha de la AHCSE (Asociación de Hockey Centro Sur Entrerriano) ante Club Hípico de Concordia 2 a 1 en su cancha en el Paysandú Golf Club que empieza con una derrota y una victoria el torneo.

Tras la derrota ajustada en la pasada fecha ante Centro de Profesionales como visitantes en Concepción del Uruguay, se logró rehacer con esta victoria de local ante el verdiblanco Concordiense por 2 a 1 con un cierre de partido ajustado y muy cortado.

El primer tiempo del equipo sanducero fue regular, ya que arrancó perdiendo en el primer chico 1-0 pero al cerrar el primer tiempo logró empatarlo 1 a 1 de la mano de Tomás López.

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El segundo tiempo fue muy cortado y con muchas amonestaciones, más visitantes que locales, demostrando el verde sanducero supremacía ante el rival, que logró vencer sobre el cierre de los últimos instantes de partido con un penal también ejecutado por López, uno de los tantos preseleccionados en los Cimarrones (selección mayor masculina de Uruguay).

Hay dos salteños que están jugando en Trébol Hockey, ellos son Bruno Soria y José Suárez, este último tiene una escuelita de hockey en nuestra ciudad.

Diario El Pueblo charló justamente post partido con el defensor salteño José Suárez que expresó: “La cancha es un lujo para nosotros, para el interior tener esta cancha la verdad que es ideal, tiene muchos beneficios, sobre todo permitir el crecimiento del hockey, veníamos acostumbrados a otras realidades y hoy por suerte se dio vuelta. El partido como vieron fue un partido muy parejo, nos conocemos mucho, desde hace mucho tiempo, fue un partido del cual había que tener mucha paciencia, son detalles mínimos contra ellos como pasan”.

Suárez añadió: “Ya bien puede ser una jugada puntual de corto, es una mínima distracción, e intentamos por suerte aprovechar eso y se nos dio en el último cuarto encontrar ese gol de penal para hacer la diferencia y después, estando muy atentos, tratar de contrarrestar los ataques de ellos y si nos quedaba alguna, aprovecharla, pero por suerte, pudimos sacar adelante y es una victoria, habíamos arrancado con un traspié, consideramos que no había sido merecido y hoy podemos levantar como para decir, bueno, somos capaces de más y que esas cosas que son posibles, no pasen”.

José resaltó además que: “En Salto contamos con 5 o 6 instituciones, por suerte, hay escuelitas, hay equipos grandes, femenino más que nada, mi escuelita, la escuelita se llama U57, ya tenemos 9 años, donde tratamos de enseñar a chicas, acercarlas a este deporte, mostrarles lo lindo que es, la emoción que tiene y estamos en crecimiento, en busca así de generar algo este año, de comenzar con esa liga ahora el fin de semana próximo, para darle movimiento y que no tengamos que todo el tiempo estar saliendo a buscar afuera, sino tener algo propio ahí para las chicas, motivarlas dentro de nuestra ciudad”.

Por último, el defensor salteño finalizó: “Hay varias chicas que obviamente también están jugando en la UNHI, en la Unión de Hockey del Interior. El Club Remeros, es el único que está jugando este año en lo que es la UNHI y el resto, está saliendo a buscar, a Concordia más que nada, torneos y nosotros, tratando de buscar, buscando algo dentro de nuestra ciudad”.

Como información, Nicolás Tixe entrenador de la Selección uruguaya de hockey femenino dará una clínica el domingo 19 de abril en Paysandú, justamente en las instalaciones del Paysandú Golf Club. Esto dará consciencia de una oportunidad de poder traerlo por parte de esta institución sanducera y tomarlo en los equipos de alrededores como una gran oportunidad para que las chicas y los que hacen y entrenan este deporte como atletas y entrenadores, puedan tener a alguien de gran calibre haciendo actualizaciones y brindando mucha experiencia e información para seguir mejorando y subiendo el nivel interno del deporte.

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