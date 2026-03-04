Traslado escolar para niños de la Unidad 20 del INR en Salto

Instituciones públicas coordinan transporte escolar para niños que viven con sus madres en la Unidad 20 del INR en Salto, garantizando su acceso diario a la educación.

Coordinan traslado educativo para niños que viven con sus madres en la Unidad 20 del INR

En un trabajo coordinado entre distintos organismos del Estado, el Gobierno de Salto, a través de la Dirección de Desarrollo Social, consolidó un esquema destinado a garantizar el acceso a la educación de los niños que residen junto a sus madres en la Unidad Nº 20 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

La iniciativa busca asegurar el cumplimiento de sus derechos y facilitar el traslado diario de los menores hacia los centros educativos donde asisten. A partir de este año, los estudiantes serán transportados en un servicio de escolares, cuyo costo será financiado de manera conjunta por las tres instituciones involucradas.

Acceso a la educación para una infancia vulnerable

La directora departamental del INAU en Salto, Aldana Antúnez, destacó la importancia de esta medida al señalar que se trata de atender a una de las infancias más vulnerables del departamento. Según explicó, el trabajo conjunto y la sinergia institucional permitieron implementar un sistema de transporte que garantiza la asistencia regular de los niños tanto a centros CAIF como a escuelas primarias.

De esta manera, se procura asegurar el ejercicio efectivo del derecho a la educación de los menores que conviven con sus madres privadas de libertad.

Doce niños viven actualmente en la unidad

Por su parte, el director de la Unidad Nº 20, Suboficial Mayor Fernando López, informó que actualmente doce niños residen junto a sus madres en ese establecimiento penitenciario.

El jerarca señaló además que, luego de la unidad de mujeres ubicada en Montevideo, la cárcel de Salto es la que concentra la mayor población infantil dentro del sistema penitenciario del interior del país. Este escenario vuelve indispensable la articulación con el Gobierno departamental y otras instituciones para cubrir necesidades básicas vinculadas al bienestar de los menores.

Articulación institucional para el desarrollo infantil

El director departamental del MIDES, Jorge Vaz Tourem, valoró la iniciativa como un ejemplo de eficiencia en la gestión pública. Según expresó, cuando las instituciones logran coordinar recursos y acciones, es posible ofrecer respuestas concretas a problemáticas sensibles, permitiendo que los niños dispongan de oportunidades de desarrollo, cuidado y crecimiento integral.

En la misma línea, el secretario general del Gobierno de Salto, Cr. Walter Texeira Núñez, reafirmó el compromiso de la administración departamental con este tipo de acciones.

“Para nuestra administración es prioritario este trabajo conjunto, particularmente cuando se trata de proteger a la infancia y mejorar las condiciones de vida de estos niños, mitigando las dificultades derivadas del contexto que atraviesan sus madres”, sostuvo.

Finalmente, el director de Desarrollo Social de la comuna, Facundo Marziotte, subrayó que el resultado alcanzado es fruto del diálogo permanente con INAU y MIDES. Indicó que desde el inicio de la gestión se ha trabajado para impulsar soluciones que permitan que las condiciones del entorno no se transformen en un obstáculo para que los niños puedan asistir a sus centros educativos.

