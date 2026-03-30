Tragos sin alcohol y experiencia refrescante en el stand de Deli Bar



Deli Bar ofrece tragos con y sin alcohol en la Semana de la Cerveza, con opciones refrescantes, seguras y aptas para toda la familia.

En el marco de la 59ª Semana de la Cerveza, el predio ferial ofrece propuestas para todos los gustos, y una de las que se destaca es la del stand de Delibar, donde la coctelería se convierte en una experiencia accesible para toda la familia.

Allí, Sacha y su equipo reciben a los visitantes con una amplia variedad de tragos, tanto con alcohol como sin alcohol, adaptándose a diferentes públicos y preferencias. En una noche ideal para recorrer y disfrutar, la propuesta cobra especial valor al incluir opciones pensadas también para los más chicos.

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Entre las alternativas más elegidas se encuentran las limonadas saborizadas, como la limonada de frutilla, además de licuados y otras bebidas refrescantes. La particularidad es que estos tragos mantienen la misma presentación y cuidado que los tradicionales, pero sin contenido alcohólico, lo que permite que todos puedan disfrutar de la experiencia completa.

La preparación no pasa desapercibida. Cada paso, desde la mezcla de frutas frescas hasta el uso del shaker, forma parte de un espectáculo en sí mismo. Limón, frutillas, azúcar, agua y abundante hielo se combinan en una receta simple pero efectiva, donde cada ingrediente cumple un rol fundamental.

Justamente, el hielo es uno de los protagonistas. Lejos de ser un simple complemento, es considerado un ingrediente clave para lograr la temperatura ideal del cóctel, especialmente en jornadas de intenso calor como las que acompañan esta edición de la fiesta.

Además, el stand apuesta a prácticas responsables, incorporando sorbetes ecológicos y promoviendo el consumo seguro, en línea con el ambiente familiar que caracteriza al evento.

La invitación es clara: acercarse, elegir un sabor y disfrutar. Porque en la Semana de la Cerveza, la experiencia también se vive a través de los detalles, y en Delibar, cada trago está pensado para refrescar y acompañar el recorrido por una de las fiestas más importantes del país.

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