Trágico siniestro: tras vuelco en Ruta 3.

Personal policial concurrió a la altura del kilómetro 552 de Ruta 3 por un siniestro de tránsito. En el lugar se entrevistó con el conductor de un camión, quien manifestó que, al rebasar a un automóvil que circulaba en el mismo sentido, el conductor de este último perdió el dominio del vehículo y volcó.

Al lugar acudió una unidad médica, que realizó el traslado del conductor del automóvil, de 79 años, al Centro Médico de Salto. Visto por el médico de guardia, se le diagnosticó “politraumatizado grave”.

Desde el centro asistencial se informó inicialmente el diagnóstico de “politraumatizado grave”, permaneciendo internado en el CAM. Posteriormente, a la hora 17:30 del día de ayer, se recibió comunicación desde el Hospital Regional Salto informando que, a la hora 16:40, se constató el fallecimiento del conductor.

Fue enterado nuevamente el fiscal actuante. Se continúan las actuaciones.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/batr