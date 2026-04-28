Trabajo y población migrante: entre la realidad estadística y el desafío de la integración

La reciente visualización difundida en medios sobre “Trabajo y población migrante” ofrece una radiografía clara —aunque necesariamente simplificada— de la composición de las corrientes migratorias en el mercado laboral. Los datos muestran una predominancia de personas provenientes de Argentina (38,4%), seguida por Cuba (25,7%), Venezuela (16,0%) y Brasil (10,8%), con participaciones menores de Perú (3,6%), Paraguay (2,8%) y Colombia (2,7%).

Más allá de la fotografía numérica, el fenómeno interpela directamente al sistema jurídico, al diseño de políticas públicas y, en particular, a la estructura del mercado de trabajo en Uruguay y en el interior del país.

En primer término, debe señalarse que la migración regional responde a lógicas diferenciadas. La fuerte presencia argentina responde a dinámicas históricas, de proximidad geográfica y de integración económica. En cambio, los flujos provenientes de Cuba y Venezuela evidencian migraciones de carácter más reciente, asociadas a crisis estructurales en los países de origen, lo que configura perfiles de migrantes con necesidades de inserción más urgentes y, muchas veces, en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Desde el punto de vista laboral, esto genera un doble desafío. Por un lado, evitar la segmentación del mercado de trabajo, donde la población migrante queda concentrada en sectores de baja calificación o alta informalidad. Por otro, aprovechar el capital humano que estos colectivos aportan, muchas veces subutilizado por barreras administrativas, reconocimiento de títulos o falta de redes de inserción.

El ordenamiento jurídico uruguayo, particularmente a partir de la Ley N.º 18.250, ha establecido un marco garantista en materia migratoria, reconociendo el derecho al trabajo en condiciones de igualdad. Sin embargo, la brecha entre norma y realidad persiste. La igualdad formal no siempre se traduce en igualdad material.

En ciudades del interior como Salto, donde el mercado laboral ya enfrenta tensiones estructurales —desempleo juvenil, estacionalidad, dependencia de sectores específicos— la incorporación de población migrante debe ser abordada con planificación estratégica. No se trata de una competencia por puestos de trabajo, sino de un fenómeno que, bien gestionado, puede dinamizar la economía local.

Aquí es donde las políticas públicas adquieren centralidad: capacitación laboral, validación de competencias, incentivos a la formalización y programas de integración social. Asimismo, el rol del sector privado es determinante para evitar prácticas discriminatorias y promover entornos laborales inclusivos.

Finalmente, el debate no puede quedar reducido a cifras. Detrás de cada porcentaje hay trayectorias personales, decisiones forzadas y expectativas de futuro. La migración no es un problema a contener, sino una realidad a gestionar con inteligencia jurídica, sensibilidad social y visión de desarrollo.

El desafío, en definitiva, no es solo integrar migrantes al trabajo, sino integrar el trabajo a una sociedad cada vez más diversa. GECS.

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