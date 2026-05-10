Toto Granzella sigue en Europa con NM Racing

Tomás “Toto” Granzella competirá una nueva temporada en la Supercars Ibérica junto a NM Racing y el checo Filip Vava en Europa.

El piloto salteño Tomás Granzella volverá a competir esta temporada en el exigente campeonato Supercars Ibérica, consolidando así su proyección internacional dentro del automovilismo europeo. Luego de un positivo año debut en la categoría, el joven corredor continuará defendiendo los colores del equipo español NM Racing Team, aunque esta vez tendrá como nuevo compañero al experimentado piloto Filip Vava.

La confirmación representa un nuevo paso en la carrera deportiva del salteño, que viene construyendo un camino ascendente desde sus primeros años en el karting uruguayo y argentino, pasando luego por la Fórmula 3 Entrerriana. Su evolución lo llevó rápidamente a Europa, donde comenzó a ganar experiencia en campeonatos de gran nivel.

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Ahora, Granzella afrontará una nueva temporada dentro del Supercars Ibérica, uno de los campeonatos GT4 más competitivos del continente europeo, donde participan equipos de España y Portugal con pilotos de trayectoria internacional. El certamen recorre circuitos históricos y de primer nivel, transformándose en una importante plataforma para jóvenes talentos que buscan crecer dentro del automovilismo profesional.

El vínculo con NM Racing se mantiene gracias al buen rendimiento mostrado por el uruguayo durante su primera experiencia en la categoría. En 2025, Granzella ya había logrado destacarse al volante de un Mercedes-AMG GT4, consiguiendo actuaciones sólida. Aquella temporada compartió estructura con el suizo Max Huber, mientras que ahora el equipo decidió apostar por una nueva dupla junto a Filip Vava, piloto reconocido dentro del ambiente europeo y con experiencia previa peleando campeonatos en GT4.

Desde la escudería han destacado el potencial del piloto salteño y su capacidad de adaptación a escenarios altamente competitivos. La continuidad dentro de una estructura protagonista como NM Racing demuestra además la confianza que el equipo deposita en el crecimiento deportivo del uruguayo, quien continúa sumando kilómetros y experiencia en circuitos emblemáticos de Europa.

Para Granzella, mantenerse compitiendo en el exterior significa seguir posicionando el nombre de Salto y de Uruguay dentro de un contexto internacional cada vez más exigente. El piloto salteño continúa afianzando un proceso deportivo que apunta a categorías de mayor proyección en el automovilismo mundial.

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