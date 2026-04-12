Torneo Abierto de tenis en Salto del 13 al 24 abril

El tenis vuelve a escena en Salto con el Torneo Abierto del 13 al 24 de abril

Torneo Abierto de tenis en el Club Remeros de Salto del 13 al 24 de abril, con competencias en singles y dobles. Evento deportivo que convoca a jugadores de la región.

El tenis volverá a tener protagonismo en la agenda deportiva de Salto con la realización de un Torneo Abierto que se desarrollará del 13 al 24 de abril en las instalaciones del Club Remeros Salto. La competencia convocará a jugadores de diferentes niveles, en una propuesta que combina el espíritu competitivo con el tradicional clima social que caracteriza a este tipo de eventos.

El certamen ofrecerá una interesante variedad de categorías, permitiendo la participación tanto en modalidad individual como en dobles. Entre las opciones previstas se destacan Singles 2ª mixto, Singles 4ª mixto, Dobles Caballeros 1ª/2ª, Dobles Damas 4ª y Dobles Mixtos suma 5, lo que asegura una nutrida presencia de deportistas locales y de la región, con partidos que prometen buen nivel técnico y atractivos cruces desde las primeras jornadas.

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La actividad se desarrollará a lo largo de casi dos semanas, permitiendo que los encuentros se disputen de forma progresiva y con el tiempo necesario para que cada categoría pueda completarse de la mejor manera. Este formato facilita la organización del calendario de partidos y permite a los jugadores mantener un ritmo competitivo sostenido, favoreciendo el espectáculo deportivo para quienes se acerquen a acompañar cada jornada.

El Club Remeros continúa consolidándose como uno de los escenarios tradicionales para la práctica del tenis en el departamento, contando con infraestructura adecuada y un entorno ideal para la realización de torneos de carácter abierto. La institución mantiene una activa agenda deportiva durante todo el año, impulsando instancias que fomentan la participación y contribuyen al crecimiento de la disciplina a nivel local.

Este tipo de competencias no solo permite a los jugadores medirse dentro de la cancha, sino que también fortalece los vínculos entre los participantes, generando un espacio de encuentro que trasciende lo estrictamente deportivo. El tenis, con su combinación de técnica, estrategia y concentración, ofrece partidos dinámicos y atractivos tanto para quienes compiten como para el público que sigue cada punto desde las tribunas.

Como cierre del torneo está previsto el tradicional tercer tiempo, programado para el viernes 24 de abril, una instancia de camaradería que forma parte de la esencia de estos eventos y que permite compartir una jornada distendida entre jugadores, familiares y allegados.

La realización de este Torneo Abierto reafirma el compromiso del Club Remeros con la promoción del deporte y la generación de espacios que impulsen la actividad tenística en Salto, brindando oportunidades de competencia para jugadores de distintas categorías y niveles, en un entorno que combina organización, participación y pasión por el tenis.

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