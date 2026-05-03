Tonga Reyno y el auge del bare knuckle en Uruguay

Gran expectativa por una histórica velada de boxeo a puño limpio en el país.

El deporte de combate en Uruguay podría estar ante un punto de inflexión similar a cuando el UFC aterrizó sobre nuestras tierras un 10 de agosto del año 2019,en esta oportunidad la compañía que desembarca en territorio uruguayo será Bare Knuckle (promotora de boxeo sin guantes) la cual hará una velada en nuestro país con Gaston «El Tonga» Reyno como pelea de la noche con rival todavía a confirmar. Gaston no fue habilitado para competir en la velada de UFC Uruguay por temas contractuales con otra promotora de artes marciales mixtas con la cual tenía un contrato de exclusividad , así que esta pelea será la consagración definitiva en la tierra que lo vio nacer, crecer y formarse como deportista. Aunque los detalles oficiales del evento aún son limitados, la noticia ha comenzado a generar un fuerte interés dentro del ambiente deportivo y entre los aficionados a los deportes de contacto.

El bare knuckle boxing o boxeo sin guantes es una modalidad que ha crecido exponencialmente en los últimos años a nivel internacional, destacándose por su formato más crudo y tradicional donde los peleadores compiten sin guantes ni vendaje en sus manos, apelando a la técnica, resistencia y estrategia pura. Este tipo de eventos ha ganado visibilidad en mercados como Estados Unidos y Europa, y su desembarco en Uruguay marcaría un hecho sin precedentes para este tipo de modalidades deportivas.

Tonga Reyno, vinculado a este movimiento, aparece como una de las figuras clave en la intención de desarrollar una velada en territorio uruguayo. Su nombre ha comenzado a circular con fuerza en redes y en el entorno de los deportes de combate.

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La fecha sería el 25 de julio del presente año 2026 con sede en el Antel arena y se especula que el evento podría contar con la presencia de peleadores tanto locales como internacionales, generando una oportunidad única para que atletas uruguayos incursionen en esta disciplina y se den a conocer en un deporte que cada vez se va haciendo más grande acompañado de un poder mediático y un potencial de espectáculo sin precedente por la brutalidad con la que se desarrollan la mayoría de combates en la promotora encabezada por el astro de las artes marciales mixtas Conor McGregor el cual es copropietario de la misma desde el 2024.

Más allá del espectáculo, la posible realización de esta velada también abre el debate sobre la regulación, la seguridad y el desarrollo profesional de este tipo de disciplinas en el país y en todo el mundo. Algunos sostienen la idea de que puede llegar a ser demasiado violento ya que el impacto de los nudillos desnudos se presta para más variedad de heridas,cortes y de más lesiones superficiales con más frecuencia, pero por otro lado los fundamentalistas del deporte argumentan que si bien esta modalidad se presta más para todo tipo de heridas superficiales sería menos perjudicial a nivel interno ya que no es posible afirmarse con tanta fuerza al momento de golpear,el puño cubre una menor área de impacto y los golpes no pesan tanto a diferencia del boxeo tradicional con guantes lo cual disminuiría el riesgo de lesiones y daños a nivel cerebral.

La expectativa sigue en aumento y ya con la fecha y locación exacta del evento solo queda esperar que se desvelen los nombres que participarán. Este instancia no solo representaría una novedad deportiva siendo el primer espectáculo en su tipo en la historia del país , sino también una instancia histórica para el desarrollo y expansión de los deportes de combate en Uruguay.

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