Tigre, el dominante en el Fútbol Sala Femenino

¡El ritual de las felinas campeonas!

Fue el partido final a nivel de los play off, con Tigre y Huracán jugando en el Gimnasio de Salto Uruguay. La hora señalada para el Femino en el Fútbol Sala. Huracán estaba obligado a ganar, para acceder a un partido final, desde el momento que Tigre se había impuesto en el Acumulado. Pero el hecho es que Tigre redobló consignas, para alcanzar un terminante 3 a 1 con goles de Martina Galliazzi, Alison Castro y Daniana Díaz. para Huracán, el turno goleador de Camila Suárez, quien fue la máxima goleadora del torneo con 13 anotaciones. La copa levantada. El plantel captado para la nota gráfica. La noche de la consagración de las felinas. Ahí están. Honor a ellas… e igualmente a la dignidad de Huracán que tampoco faltó.

El paso de los años no bloquea la pasión: 46 equipos en el Senior y ellos entraron a jugar

En el fin de semana que pasó, con el despegue de la temporada para la Liga de Fútbol Sénior, que incluye este año a un total de 46 equipos. Un registro excepcional, para una Liga que no deja de crecer, de potenciarse. De los resultados a las posiciones y pasando por la próxima fecha, como para tener claro todo lo que pasó y todo lo que se viene.

¿La inocencia vulnerada?;Cosa cruel: «El 80% de los niños abandona el fútbol a los 13 años»

«El 80% de los niños abandona el fútbol a los 13 años No porque dejaron de amar el juego. Si no porque alguien les hizo dejar de amarlo.

Según datos estadísticos, 8 de cada 10 niños dicen que la razón principal por la que están en un equipo de fútbol es para divertirse.

Sin embargo. La victoria y “GANAR”, que es a menudo el objetivo principal de los adultos, se encuentra en el puesto 25 de 30 ítems en la lista de prioridades de los niños.

Esto nos indica que el modelo de fútbol base actual está diseñado entorno a las expectativas de los adultos, más que a las de los niños. Una locura de datos»

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Frente a este tipo de lectura y reflexión compartida desde EL PUEBLO, no queda menos que pensar si en el Baby Fútbol se está obrando sobre la base de la razón. o sobre la base de la irracionalidad. El registro parece ser patético. Cuando sólo sirve ganar, más allá de la inocencia.

¿La inocencia vulnerada? En fin…. En el Consejo Único Juvenil

Martes 14 de abril. Divisional «A»

Campo de juego: MERAZZI. 21:15 hrs. F. Carril – S. Uruguay. Sub. 16. Árbitros: Robert Aguirre, Andrés Píriz, Jonathan Guglielmone. Campo de juego: GLADIADOR. 20 hrs. Gladiador – R. Plate. Sub. 16. Árbitros: César Loetti, Cristian Massaroni, Lorena Machiavello. CUJ SUB. 14. 1° FECHA. PRIMERA RUEDA.

Lunes 13 de abril

RUFINO ARAUJO. 20:30 hrs. Chaná – Universitario. Árbitros: Marcos Reboiras, Gimena Rodríguez, Edgar Artave. NACIONAL. 20 hrs. Nacional – R. Plate. Árbitros: Cristian Massaroni, Johan Ghelfi, Ricardo González. ARSENAL. 20 hrs. Arsenal – F. Carril. Árbitros: Alexander Moreno, Catalina Fernández, Juan Suárez.

MARTES 14 de abril

PROGRESO. 20 hrs. Progreso – Ceibal. Árbitros: Diego Artave, José Ramallo, Mauricio Revuelta.

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