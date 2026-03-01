Tiempo de responsabilidad y transparencia

Tres ofertas para financiar la deuda departamental generan preocupación por el costo final, la presión fiscal futura y la falta de información detallada.



Recientemente dimos conocimiento sobre el interés de 3 oferentes para financiar la deuda que votó la Junta Departamental hasta 20 años. Las apertura de actas expresan que ellos son:

DE BAEREMAECKER & PERERA: USD 45 millones a 15 años, con una tasa del 8% anual.

GLOBAL FINANCIAL SERVICES: USD 65 millones a 20 años, con una tasa del 7,8% anual.

REPÚBLICA AFISA: USD 60 millones a 20 años, con dos variantes: una tasa fija del 3,88% anual o una tasa variable vinculada a la UI a 10 años + 65 puntos básicos.

Ahora la responsabilidad de definir recae sobre el Gobierno Departamental. Por ello, es de orden que se presente una actualización de los valores proyectados respecto al presupuesto original. Es imperativo dimensionar con exactitud el costo total de estas ofertas para determinar cuánto terminarán pagando los salteños a largo plazo. La comunicación fue escueta y tardía, me hubiera gustado que se diera una conferencia de prensa comentando detalles del proceso.

Hay que tomar dimensión que la presión fiscal es sin precedentes porque a partir de 2027, los salteños deberemos afrontar entre 400 a 500 millones de pesos anuales, debido a la vigencia simultánea de dos cuotas de deuda.

En la discusión del Presupuesto Quinquenal de la Intendencia de Salto 2026-2030, nos ha generado más dudas que certezas sobre el contralor de que la aplicación del mismo no solo tenga impacto en la infraestructura del departamento sino también en la economía local porque son cifras récord que utilizadas de buena forma pueden dinamizar ciertos rubros.

Nuestras observaciones no son un capricho; nos preocupa profundamente el presente y el futuro de un departamento que exige transparencia, eficacia y respuestas reales a las demandas de la población, en lugar de compromisos financieros que hipotecan las próximas décadas.

