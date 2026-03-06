Tiempo de prólogo de la «B»: La historia pendiente

La espera terminó. Este sábado, el fútbol de ascenso en Salto levanta el telón con una nueva edición de la Divisional B, donde 12 equipos comenzarán a desandar el sueño compartido del ascenso. En una temporada que promete ser tan competitiva como vibrante, el objetivo está claro y es ambicioso: conquistar uno de los dos cupos disponibles para dar el salto a la Divisional A. La expectativa se palpa en el ambiente; después de meses de preparación y reestructuración de planteles, los clubes vuelven a la carga bajo la misma modalidad de disputa que dejó buenas sensaciones el año pasado.



La primera fecha se pone en marcha con una jornada intensa que distribuirá el fútbol en tres escenarios distintos: Saladero, Tigre y el Parque Carlos Ambrosoni.

Para garantizar la transparencia y el rigor deportivo desde el minuto uno, ya han sido designadas las ternas arbitrales que tendrán la responsabilidad de impartir justicia. Los jueces centrales encargados de dirigir esta primera jornada serán:

* Jonathan Guglielmone

* Sebastián Hernández

* Robert Aguirre

* Robert Ledesma

* Mauro Melo

* Mauricio Revuelta

La «B» se ha caracterizado históricamente por ser un terreno donde la paridad es la norma y donde la lucha por esos dos ascensos suele definirse recién en los tramos finales del calendario. Este sábado no sólo rodará la pelota; empezarán a escribirse las historias de resiliencia y esfuerzo de los clubes que buscan dejar su huella en el fútbol salteño. Para el apunte: el retorno del sanducero Robert Ledesma y la continuidad del artiguense Mauro Melo.

«Es el grito del vecino y ese implacable querer»

Hay algo en el comienzo de la Divisional B que es difícil de explicar para quien no pisa nuestras canchas. No es solo el inicio de un torneo; es la confirmación de que la identidad de cada club sigue viva, respirando bajo los colores de su bandera. Este fin de semana, cuando la pelota empiece a rodar, no solo se estarán disputando tres puntos; se estará poniendo en marcha una maquinaria de sueños compartidos.

La distancia entre el éxito y el olvido se mide en centímetros, en un rebote, en una atajada sobre la hora. Con el aliciente extra de la copa por los 100 años del Club Atlético Chaná, el ambiente cobra un matiz histórico. Son parte de una tradición que se hereda de generación en generación.

Todos saben que el sistema de ascensos no perdona, pero eso es precisamente lo saliente de este formato: la paridad absoluta. No hay favorito indiscutido, y eso obliga a cada equipo a jugar cada fecha como si fuera una final.

Alguien alguna vez lo sostuvo sin más trámite: «la Divisional «B»,es el barro, es el grito del vecino desde la tribuna y es, sobre todo, y ese implacable querer» Dos ascensos esperan al final del camino, pero el verdadero premio lo ganan todos desde este sábado al demostrar que, pese a las dificultades económicas y logísticas, la «B» sigue siendo un corazón palpitante del fútbol salteño. Lo es.

Los dueños de la decisión

Divisional Primera “B” . 1ª División. Campeonato Salteño.

“100 años del club Atlético Chaná”.

1° FECHA, 1° RUEDA.

Sábado 7 de marzo

Campo de juego: T. GREEN

16 hrs. Progreso – Hindú. Árbitros: Jonathan Guglielmone, Andrés Píriz, Alexander Moreno. 18 hrs. Tigre – Chaná. Árbitros: Sebastián Hernández, José Ramallo, Pablo Almirón. Parciales de Progreso y Tigre ingresan al sector oeste, de Hindú y Chaná al sector este.

Campo de juego: SALADERO

16 hrs. Dublín Central – Sud América. Árbitros: Robert Aguirre, Matías Fagúndez, Cristian Massaroni. 18 hrs. Saladero – Palomar. Árbitros: Robert Ledesma, Ivo Moreira, Johan Ghelfi. Parciales de Dublín Central y Saladero ingresan al sector oeste, de S. América y Palomar al sector este. Campo de juego: PARQUE CARLOS AMBROSONI 16 hrs. El Tanque – Deportivo Artigas. Árbitros: Mauro Melo, César Loetti, Juan Suárez. 18 hrs. Cerro – San Eugenio. Árbitros: Mauricio Revuelta, Nicolás Castaño, Jhon Asencio. Parciales de El Tanque y Cerro ingresan al sector oeste (principal), de D. Artigas y S. Eugenio al sector este.

