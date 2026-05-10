Thomas Silva logró un hito para el ciclismo uruguayo

Por primera vez un Uruguayo gana una etapa del Giro del Italia.

Luego de una jornada complicada en la etapa inaugural, donde una dura caída generó preocupación en torno al estado físico del uruguayo Thomás Silva, este sábado el ciclista fernandino protagonizó una actuación histórica en el Giro de Italia 2026. El corredor del XDS Astana Team dejó atrás el golpe sufrido el día anterior y se quedó nada más y nada menos que con la victoria en la segunda etapa de la competencia más prestigiosa del ciclismo italiano.

La noticia comenzó a recorrer rápidamente el ambiente deportivo cerca del mediodía uruguayo, especialmente entre quienes seguían de cerca el desarrollo de la carrera en territorio europeo. Silva, acompañado por el gran trabajo colectivo de sus compañeros de equipo, logró mantenerse firme en una durísima etapa de 221 kilómetros, marcada por el desgaste físico, las zonas montañosas y las exigencias propias de una competencia que reúne a los mejores ciclistas del mundo.

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La actuación del uruguayo tuvo un desenlace memorable. Tras resistir el ritmo de carrera en los tramos de ascenso y mantenerse dentro del pelotón principal durante gran parte del recorrido, Thomás Silva lanzó un espectacular sprint final en los últimos metros para quedarse con el primer lugar de la etapa. Una definición electrizante que no solo le permitió conquistar una victoria histórica, sino también colocar el nombre de Uruguay en lo más alto del ciclismo internacional.

El triunfo adquiere todavía mayor relevancia por el contexto en el que se produjo. Apenas 24 horas antes, las dudas giraban en torno a si el uruguayo podría completar la competencia luego del fuerte golpe sufrido en la primera etapa. Sin embargo, lejos de dejarse afectar, Silva mostró una enorme fortaleza física y mental para recuperarse rápidamente y transformarse en protagonista absoluto del Giro.

Hazaña a la ‘Uruguaya’

La victoria representa uno de los logros más importantes en la historia del ciclismo uruguayo. Ganar una etapa del Giro de Italia no está al alcance de cualquiera, mucho menos en un recorrido de montaña y ante corredores de primer nivel mundial. Tomás Silva escribió una página dorada para el deporte nacional y confirmó que atraviesa el mejor momento de su carrera, dejando en claro que Uruguay también puede competir de igual a igual en la elite del pedal internacional.

El ciclismo uruguayo vivió este sábado una de las jornadas más importantes de toda su historia gracias a la actuación de Tomás Silva en el Giro de Italia 2026. El fernandino no solo ganó la segunda etapa de la tradicional competencia italiana, sino que además se convirtió en el primer uruguayo en vestir la mítica “Maglia Rosa”, símbolo del líder de la clasificación general.

La etapa, disputada entre Burgas y Veliko Tarnovo, en Bulgaria, tuvo un recorrido de 221 kilómetros y estuvo marcada por el desgaste, la lluvia y varias alternativas tácticas que hicieron aún más épico el triunfo del corredor del equipo XDS Astana Team. Silva cruzó la meta con un tiempo de 5 horas, 39 minutos y 25 segundos, imponiéndose en un sprint apasionante frente al alemán Florian Stork y al italiano Giulio Ciccone.

La carrera tuvo momentos dramáticos, especialmente tras una caída masiva a poco más de 20 kilómetros de la llegada, incidente que involucró a casi una veintena de ciclistas y obligó a neutralizar parcialmente la competencia. En medio de ese escenario complejo, Silva mantuvo la concentración y supo esperar su oportunidad en el tramo final. Cuando parecía que el grupo de escapados encabezado por Jonas Vingegaard podía quedarse con la etapa, el pelotón logró alcanzarlos sobre los últimos metros y allí apareció la potencia del uruguayo para lanzar un sprint demoledor.

El triunfo tiene una dimensión histórica para el deporte nacional. Apenas un día antes, Silva ya había hecho historia al transformarse en el primer ciclista uruguayo en competir oficialmente en el Giro de Italia. Ahora, en apenas su segunda etapa dentro de una gran vuelta europea, consiguió una victoria que coloca a Uruguay en la elite del ciclismo internacional.

La emoción de Thomas

Tras la carrera, el ciclista expresó toda su emoción y aseguró que “no hay palabras” para describir lo vivido, destacando además el orgullo de poder regalarle una victoria de este nivel a Uruguay. La conquista también lo dejó como líder de la clasificación general con cuatro segundos de ventaja sobre Stork y Egan Bernal.

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