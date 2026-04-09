Therians y el desvarío de la identidad: cuando el disparate se normaliza

El fenómeno Therian reabre el debate sobre identidad y límites legales. Analiza hasta dónde el derecho debe reconocer nuevas identidades sin perder coherencia social.

Los Therians —como tantos movimientos y subculturas que han existido siempre: hippies, emos, góticos, dark, punk— representan una expresión de búsqueda personal. Sin embargo, cuando ese proceso se cruza con el terreno del absurdo, la frontera entre la libertad individual y el disparate se desdibuja de manera peligrosa.

Este fenómeno, lejos de ser una simple excentricidad más, evidencia un problema social y legal: la tendencia creciente a validar identidades que carecen de toda base racional o concreta. La gente que afirma ser un animal, o sentirse parte de una especie distinta a la humana, cruza una línea que pone a prueba la paciencia y la capacidad del derecho para sostener un marco coherente y serio.

No se trata solo de una moda o capricho pasajero, sino de una manifestación preocupante de confusión identitaria que puede derivar en conflictos y vulnerabilidades jurídicas. El sistema legal no puede ni debe permitir que estas ideas irracionales y sin fundamentos se incrusten como realidades a proteger o reconocer. Eso abre la puerta a la anarquía conceptual y al deterioro del orden social.

Diferentes generaciones han tenido sus rebeldías y expresiones culturales, algunas incluso cuestionables, pero siempre dentro de ciertos límites. Este tipo de movimientos rompen con esos límites y arrastran a la sociedad a lidiar con demandas que no solo son difíciles de comprender, sino directamente ridículas. Cuando la ley abdica de su función racional y protectora para intentar complacer lo políticamente correcto a cualquier costo, pierde legitimitad y fuerza.

Así como el derecho debe cuidar a los vulnerables y garantizar libertades esenciales, también debe levantar un muro firme contra el creciente avance del disparate. Porque no todo lo que la sociedad produce o permite es digno de protección jurídica. La cordura, la realidad tangible y el sentido común siguen siendo pilares insustituibles de cualquier sistema jurídico.

Este es un llamado a no bajar la guardia ni naturalizar lo insostenible. Cuando ciertas modas o creencias extremas empiezan a borrar las líneas del sentido común, el derecho tiene la responsabilidad de marcar el límite y preservar la coherencia social.

Hasta la próxima semana.

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