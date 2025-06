Texeira Núñez y Haller: los “pilares” del gobierno Albisu

- espacio publicitario -

El intendente electo de Salto, Dr. Carlos Albisu, presentó sus “personas clave” para la gestión del departamento en el próximo período. El contador Walter Texeira Núñez será el Secretario General de la Intendencia y la escribana Myrna Haller estará a cargo de la Dirección de Gestión Administrativa.

“Son los dos pilares que van a sostener la administración”, aseguró Albisu en conferencia de prensa. También afirmó que tanto Texeira Núñez como Haller permitirán que se pueda concretar una gestión “cerca de la gente” y “dar garantías” a la población.

“Como Intendente, quiero jugar suelto en algo que la ciudadanía pidió durante toda la campaña electoral y viene pidiendo en los últimos años. Un Intendente que pueda estar más en el territorio, que pueda estar en un barrio, que pueda estar en un pueblo. Un Intendente que también pueda salir a buscar inversiones y atender en tiempo y forma a aquellos empresarios que quieren apostar por Salto, a aquellas embajadas, a aquellos países que necesitamos de alguna manera abrir a Salto al mundo, abrir a Salto a la región, abrir a Salto al país.”, manifestó Albisu.

Albisu aseguró que ya comenzó a “golpear puertas de empresarios y embajadas” desde el 13 de mayo, con el fin de tentar a diversos empresarios a instalarse en el departamento.

Experiencia, transparencia y gestión

La escribana Myrna Haller trabajó por más de 25 años en la Intendencia de Salto, donde ocupó el cargo de Escribana Municipal hasta 2017, cuando renunció al cargo en la gestión del entonces intendente Andrés Lima.

Para Albisu, “su conocimiento en el ámbito jurídico y administrativo será clave para garantizar una gestión transparente y eficiente en la administración departamental”.

“En primer lugar, quiero agradecer la confianza que tuvo también el intendente electo y en segundo lugar transmitirle a la población, a la ciudadanía y a los funcionarios municipales que el 10 de julio estaré asumiendo la dirección del Departamento de Gestión Administrativa, que es un departamento muy extenso, que cubre varias áreas, pero que estamos ya trabajando para conocer más a fondo la situación en que se encuentra hoy”, aseguró Myrna Haller.

“Para mí ciertamente es una responsabilidad muy grande, pero es realmente un honor poder colaborar y participar en la gestión de este gobierno frente de ese departamento”, concluyó la futura jerarca.

Por su parte, el futuro secretario general de Albisu, Walter Texeira Núñez, aseguró que dará “el máximo esfuerzo para modificar lo que sea necesario y cambiar”.

Texeira Núñez es contador público con una destacada trayectoria en el ámbito de la auditoría, la gestión administrativa y el sector agropecuario.

“Sé que por nuestra mano va a pasar gran parte de las cosas que hay que modificar en la Intendencia, empezando ya desde la transición, que como había propuesto Carlos, empezó el día 12 de mayo, un ejercicio de mucho trabajo”, afirmó.

Además, realizó un raconto de los principales hitos de la transición que aún continúa.

“Están todos nuestros equipos tomando contacto con las diferentes áreas de intendencia que la intendencia nos comunicó, las contrapartes avanzando en el análisis de cómo está cada área y presentándonos informes, los cuales estamos analizando conjuntamente. Esa es una de las etapas que estamos transcurriendo”, aseguró el futuro Secretario General.

“El diálogo con la intendencia es normal, como debe ser. Por supuesto que pedimos un montón de cosas. Algunas contestaron, otras no. Las estamos tratando de averiguar ahora, cosas que son muy importantes para nosotros. Y también ha surgido de parte de la intendencia una inquietud en cuanto a determinadas situaciones que se iban a dar y que estamos contestando en estos días.

De forma que nos parece que tienen que resolverlas porque algunas de ellas se extienden más del periodo del actual gobierno”, aseguró Texeira Núñez, en referencia a la situación de monotributos que terminan su contrato el próximo 10 de julio.

“En ese trabajo estamos, con muchas ganas. Hemos asumido un compromiso con la ciudadanía, de acuerdo a lo que el mandato que recibimos el 12 de mayo y estamos con toda la energía, con todas las ganas, con toda la mente y corazón puestos en este día de desarrollo y cumplir lo que nos hemos comprometido”, concluyó Texeira Núñez.

Los pendientes que deja la gestión Lima

En referencia con los 300 monotributistas que presentarán una denuncia contra la Intendencia, por rubros de horas impagas, aseguró que es un tema que “va a tener que enfrentarse” pero que “no es responsabilidad de la nueva gestión”. “No fuimos nosotros quienes contratamos a estos monotributistas y que sustituimos áreas enteras de trabajo en la intendencia, exclusivamente por monotributistas”, respondió Texeira Núñez.

El futuro secretario aseguró que, “en casos necesarios y altamente sensibles”, la futura administración aceptará que se prorroguen algunos contratos hasta dar una solución definitiva.

“Exclusivamente para esas áreas que consideramos muy sensibles. Hay otras muchas áreas que entendemos que la Intendencia tiene el funcionario suficiente y que debería ser una redistribución adecuada para cumplir esas funciones con el funcionario de intendencia y no con monotributistas”, aseguró Texeira Núñez.

En cuanto al convenio laboral que se firmará el miércoles 25 de junio entre la intendencia frenteamplista y el sindicato ADEOMS, que efectiviza a casi 300 personas como funcionarios permanentes, afirmó que “lógicamente preocupa”.

“Nosotros tenemos un compromiso con la gente de hacer operativa la intendencia de Salto, de lograr que la misma pueda cumplir con las obligaciones con la ciudadanía y de cuidar los recursos de los ciudadanos.

Esa es nuestra meta y entendemos que esta medida está directamente afectando lo que la intendencia puede darle y debe darle a la ciudadanía. Así que sí que nos preocupa, sí que la vamos a estudiar, sí que va a recibir toda la atención que podamos dar”, concluyó Texeira Núñez.

“Nosotros representamos a la ciudadanía y, por tanto, tenemos que buscar que los derechos de la ciudadanía, dentro de la función de la ley, se cumplan y que la intendencia pueda cumplir fehacientemente con la función para la cual está y no gastar todos sus recursos en rubros innecesarios”, afirmó.

El intendente electo Carlos Albisu también destacó la importancia de manejar bien los recursos públicos, y darle soluciones a los principales problemas de los salteños.

“Estamos en una intendencia como la del Salto que está dentro de las seis intendencias con mayor rubro cero del país, en las cuales hoy no tiene capacidad de maniobra de hacer obras, arreglar calles, tener una ciudad linda, una ciudad iluminada, porque no tiene rubros, porque no tiene recursos, porque el 100% de lo que recaudan desde lo departamental o lo que viene de nivel nacional se va a rubro cero”, manifestó Albisu.

Un gobierno “en dos etapas”

El intendente electo aseguró que va a existir un gobierno “en dos etapas”.

“Una etapa que va a ir hasta fin de año, que es la reconstrucción y organizar un poco toda la intendencia, toda la estructura, todo lo que nosotros queremos hacer para adelante, hacer los cimientos para la segunda etapa de crecimiento”, afirmó Albisu. También aseguró que se va a modificar el organigrama actual.

“Hay personas que van a estar desde el vamos en determinados lugares, que seguramente en la segunda etapa o no van a estar o van a ir a otras direcciones. Y otros que no van a estar desde el arranque, que sí van a jugar en esa segunda etapa. Entonces vamos a tener dos etapas muy marcadas, muy claras. Una que va a ir en los próximos seis meses, hasta el 10 de enero, y otra que va a comenzar después del 10 de enero hacia adelante”, dijo el intendente electo.

“Hay mucho por organizar, hay mucho para ordenar, es clave, van a ser muy importantes en todo el ordenamiento de una intendencia que está muy, muy, muy desorganizada en todo sentido. Y necesitamos poner un orden para tener un crecimiento. Porque si vos querés crecer en esto, la rama va a crecer torcida y es lo que nosotros no queremos. Necesitamos cimientos sólidos para un crecimiento ordenado de un departamento”, concluyó.