Termas del Daymán superan 20 mil visitantes en Turismo

Más de 20 mil personas visitaron Termas del Daymán en Semana de Turismo, con ocupación total y balance positivo en servicios, higiene y atención.

Durante la reciente Semana de Turismo, las Termas del Daymán reafirmaron su posicionamiento como uno de los principales destinos turísticos del país, alcanzando una concurrencia superior a las 20 mil personas entre el sábado 28 de marzo y el domingo 5 de abril.

El coordinador del complejo termal, Walker Vargas, realizó un balance ampliamente positivo del período, destacando no solo el volumen de visitantes, sino también el funcionamiento general de los servicios y la calidad de la experiencia ofrecida.

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Alta afluencia y perfil de visitantes

Según se informó, la mayoría de los turistas que llegaron al centro termal provinieron del sur del país, lo que confirma el fuerte atractivo que mantiene Daymán dentro del turismo interno. Este flujo constante de visitantes permitió sostener altos niveles de actividad durante toda la semana.

En paralelo, el impacto también se reflejó en el sector privado, con un nivel de ocupación del 100% en los alojamientos de la zona, lo que evidencia el dinamismo económico generado por el movimiento turístico.

Servicios, higiene y mantenimiento

Uno de los aspectos más valorados fue el buen estado de las instalaciones durante toda la semana, a pesar del intenso uso. Vargas subrayó que no se registraron quejas significativas por parte de los visitantes, lo que refuerza la percepción positiva del destino.

Para sostener estos estándares, se desplegó un trabajo continuo en el mantenimiento de más de 30 baños, piscinas y áreas verdes. Las piscinas, en particular, se mantuvieron en condiciones óptimas de uso de forma permanente, incluso en los momentos de mayor concurrencia.

Atención al visitante y coordinación

Otro punto destacado fue el funcionamiento de la oficina de información turística, que operó durante las 24 horas. Este servicio resultó clave para orientar a los visitantes y facilitar su estadía, especialmente en un contexto de alta demanda.

Además, se trabajó en coordinación con el sector privado para derivar turistas hacia distintas opciones de alojamiento, contribuyendo a optimizar la distribución de la demanda en la zona.

Proyección y desafío

Desde la coordinación del complejo se remarcó la importancia de sostener este nivel de actividad a lo largo del año. En ese sentido, se apunta a continuar promoviendo la llegada de visitantes nacionales, con el objetivo de lograr un turismo más equilibrado y menos dependiente de las variaciones regionales.

El balance de la Semana de Turismo deja así una señal clara: Termas del Daymán mantiene su vigencia como motor turístico y económico, consolidándose como uno de los destinos más elegidos del país.

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