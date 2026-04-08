Termas del Arapey récord de ocupación y suba de ingresos

Termas del Arapey: Semana de Turismo con récord de ocupación y un aumento del 25% en la recaudación

Termas del Arapey culminó una exitosa Semana de Turismo, destacándose por una alta concurrencia de visitantes y resultados que superaron las expectativas previstas.

El coordinador del centro termal, Mariano Casola, informó que durante el período se registró un incremento del 25% en la recaudación en comparación con la Semana de Turismo del año 2025, lo que representa un dato significativo para las arcas municipales y confirma el buen momento que atraviesa el destino.

En cuanto a la ocupación, tanto la hotelería pública como la privada alcanzaron el 100%, manteniendo una tendencia habitual para estas fechas. No obstante, uno de los aspectos más destacados fue el notable desempeño de la zona de camping, que también registró una ocupación total, con la totalidad de sus parcelas vendidas.

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Casola valoró estos resultados como “muy positivos”, señalando que no solo generan satisfacción por los objetivos cumplidos, sino que además fortalecen las perspectivas de trabajo a futuro. En ese sentido, destacó que estos indicadores reflejan que se avanza en la recuperación y consolidación de Termas del Arapey como uno de los principales destinos turísticos del departamento.

Desde la coordinación del centro termal se reafirmó el compromiso de continuar trabajando para mejorar los servicios y seguir posicionando a Arapey como un punto de referencia a nivel turístico.

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