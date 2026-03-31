Termas del Arapey mejora baños y vestuarios en Semana de Turismo

Termas del Arapey reforzó sus servicios en Semana de Turismo con mejoras en baños, vestuarios y espacios del camping para recibir a turistas.

Termas del Arapey refuerza sus servicios en plena Semana de Turismo

En plena Semana de Turismo, Termas del Arapey avanza en la puesta a punto de sus instalaciones con una serie de mejoras en infraestructura orientadas a fortalecer la atención a turistas y residentes que llegan al complejo en uno de los períodos de mayor movimiento del año.

El Gobierno Departamental, a través de la coordinación de Termas del Arapey, viene ejecutando trabajos en distintos sectores, con especial énfasis en los servicios higiénicos de la zona de camping y en el área de piscinas.

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Mejoras en la zona de camping

El coordinador de Termas del Arapey, Mariano Casola, informó que se realizaron tareas de reacondicionamiento en los baños del sector de camping, con el propósito de brindar mayores comodidades a quienes optan por esa modalidad de alojamiento durante estos días.

Los trabajos incluyeron pintura general, reparación del sistema de iluminación, colocación de nueva cartelería e instalación de espejos, en una intervención que apunta a mejorar la funcionalidad y la presentación de estos espacios.

Además, se destacó que en esta zona los visitantes cuentan con duchas, un sector destinado al lavado de ropa y otro específico para el lavado de vajilla, lo que amplía y mejora los servicios disponibles para los campamentistas.

Habilitación en la Piscina Nº 5

Por otra parte, Casola anunció que quedaron habilitados los baños y vestuarios correspondientes a la Piscina Nº 5, conocida como la de los tres toboganes.

Si bien las obras en ese sector todavía no han finalizado en su totalidad, desde la coordinación se resolvió adelantar su apertura debido a la importante presencia de turistas y residentes que ya se encuentran en el complejo, así como al flujo de visitantes previsto para los próximos días.

Preparativos para los días de mayor concurrencia

Desde la administración del centro termal se continúa trabajando intensamente en diferentes puntos del predio, con el objetivo de ofrecer instalaciones en mejores condiciones y garantizar una experiencia más cómoda para quienes eligen Arapey durante la Semana de Turismo.

La mejora en baños, vestuarios y servicios complementarios forma parte de esa preparación, en un momento clave para uno de los principales destinos turísticos del departamento.

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